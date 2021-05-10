Начальник Госполиции: в парк Победы пришли примерно 20 000 человек

По словам Рукса, он лично был бы доволен, если бы люди больше прислушались к призывам почтить память павших во Второй мировой войне эпидемиологически более безопасным способом, не приходя в места массового скопления людей.

"Однако людей было много, хотя серьезных нарушений не зафиксировано", - сказал Рукс.

В Даугавпилсе также были попытки собираться, но полиция успешно пресекла их. В других местах люди возлагали цветы, в Елгаве прошел пикет, где было констатировано использование символики бывшего СССР. Однако 9 мая прошло без резких обострений, считает Рукс.

По словам Рукса, полиция отработала хорошо. "Нам пришлось приложить все усилия, чтобы рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, что мы успешно и сделали. Это помогло избежать эпидемиологически еще более опасной ситуации", - добавил начальник полиции.

Уже сообщалось, что в воскресенье полиция закрыла прямой доступ к памятнику в парке Победы в Риге. Люди приносили цветы на столы, откуда их несли к памятнику сотрудники муниципального предприятия Rīgas meži Памятник был огорожен полицейскими барьерами.