Видео ⟩ Тилль Линдеманн представил клип, снятый в Эрмитаже на песню "Любимый город"
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на советскую песню "Любимый город".
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на советскую песню "Любимый город".
Клип был опубликован 9 мая на YouTube-канале артиста. Снято видео в помещении Эрмитажа. В ролике Линдеманн поет песню на русском языке в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель одет в черное.
Ранее в апреля солист уже представлял клип на эту песню, в котором полетал над лесами на советском истребителе. Эта композиция была записана к выходу фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова и вошла в саундтрек к киноленте.
Напомним, автор слов советский поэт Евгений Долматовский, а композитор Никита Богословский. Впервые она прозвучала в фильме "Истребители" Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.
На данный момент видео посмотрели свыше 478 тысяч раз. У клипа 56 тысяч лайков и 1,7 тысячи дизлайков.
Видео: Тилль Линдеманн - "Любимый город"