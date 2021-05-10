Видео ⟩ Тилль Линдеманн представил клип, снятый в Эрмитаже на песню "Любимый город"

Клип был опубликован 9 мая на YouTube-канале артиста. Снято видео в помещении Эрмитажа. В ролике Линдеманн поет песню на русском языке в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель одет в черное.

Ранее в апреля солист уже представлял клип на эту песню, в котором полетал над лесами на советском истребителе. Эта композиция была записана к выходу фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова и вошла в саундтрек к киноленте.

Напомним, автор слов советский поэт Евгений Долматовский, а композитор Никита Богословский. Впервые она прозвучала в фильме "Истребители" Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.