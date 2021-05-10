Борданс: Кариньш может продолжать работу, но нужно выполнять коалиционный договор

В прошлом месяце министр экономики Янис Витенбергс решил сменить партийную принадлежность и перейти из KPV LV в Национальное объединение (NA). Коалиционное соглашение предусматривает, что эта министерская должность принадлежит KPV LV, но Витенбергс не намерен ее освобождать.

NA выступает за то, чтобы Витенбергс остался на должности, а Кариньш не настаивает, чтобы он ушел, хотя KPV LV требует смены министра, а НКП - соблюдения коалиционного договора. 2

Борданс напомнил, что в коалиционном договоре прописаны пропорции министерских портфелей для партий, которые могут быть изменены только по решению премьер-министра и с согласия других сторон.

Борданс отметил, что, согласно коалиционному соглашению, портфель министра экономики принадлежит KPV LV, а в случае пересмотра этого документа НКП снова предложит обсудить вопрос о пребывании бывшего лидера KPV LV Атиса Закатистова на должности парламентского секретаря Министерства финансов.

По мнению политика, премьеру не стоит ссылаться на пандемию, затягивая с разрешением отношений в правительственной коалиции. 2

Политик также призвал Кариньша не критиковать Сейм за его решения, противоречащие позиции правительства, поскольку депутаты коалиции не являются машиной для голосования. Например, по мнению Борданса, раскритикованное решение об открытии террас оказалось очень правильным.

На вопрос, нужно ли вводить более строгие ограничения в Латвии для более успешной борьбы с Covid-19, Борданс ответил, что нужны дискуссии со специалистами и наблюдение за ситуацией. Он не считает, что нужно вернуться к режиму чрезвычайной ситуации и тотальному карантину, что снизит активность вакцинации.

KPV LV может выдвинуть на должность министра экономики беспартийного кандидата

Во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем партия KPV LV может предложить беспартийных кандидатов вместо министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из этой партии в Национальное объединение, заявила на Латвийском радио министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

"Мы с большим нетерпением ждем этой встречи. Свою позицию мы выразили - Витенбергс должен покинуть пост министра экономики. Мы предлагаем определиться с новым кандидатом, и нам есть что предложить", - сказала министр. 2

Петравича считает, что на должность министра экономики должен прийти специалист, и это может быть даже беспартийный кандидат. "Мы не держимся за кресло", - добавила министр. Она сказала, что человек, занимающий эту должность, должен иметь четкое представление о том, как помочь быстро прийти в себя экономике, ослабленной пандемией.