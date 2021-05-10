Пн, 10.05.2021
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Первую дозу вакцины от Covid-19 получили почти 17% жителей Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По данным Национальной службы здравоохранения, первую дозу вакцины от Covid-19 получили 16,72% населения Латвии, а 4,22% полностью прошли вакцинацию.

До 9 мая включительно первую дозу вакцины от Covid-19 получили 315 864 человека, а 78 846 человек завершили процесс вакцинации.

К пятнице включительно в стране было сделано 395 512 инъекций вакцины от Covid-19.

На прошлой неделе был достигнут новый рекорд по количеству вакцинированных в среднем за день - 10 327 человек. На неделе с 26 апреля по 2 мая вакцинировали в среднем 8 467 человек в день, а неделей ранее - 6 965 человек.

В воскресенье прививки получили всего 1260 человек, в том числе первую прививку сделал 1021 человек, вторую - 159 человек, а 80 получили вакцину Johnson&Johnson, которая является однократной.

В воскресенье люди в основном прививались вакциной Pfizer/BionTech.

На сегодняшний день использовано 395 512 доз вакцины от Covid-19, в том числе 153 930 доз вакцины AstraZeneca, 152 178 - Pfizer/BionTech, 88 602 - Moderna и 802 - Johnson&Johnson.

Процесс вакцинации завершили 19 796 медицинских работников, 28 872 человека старше 60 лет, 9 982 человека с хроническими заболеваниями, 8 294 сотрудника медицинских учреждений, 3925 клиентов центров социального ухода, 2108 сотрудников центров социального ухода, 2333 педагога и 2407 человек из других групп высокого риска.

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