Первую дозу вакцины от Covid-19 получили почти 17% жителей Латвии

До 9 мая включительно первую дозу вакцины от Covid-19 получили 315 864 человека, а 78 846 человек завершили процесс вакцинации.

К пятнице включительно в стране было сделано 395 512 инъекций вакцины от Covid-19.

На прошлой неделе был достигнут новый рекорд по количеству вакцинированных в среднем за день - 10 327 человек. На неделе с 26 апреля по 2 мая вакцинировали в среднем 8 467 человек в день, а неделей ранее - 6 965 человек.

В воскресенье прививки получили всего 1260 человек, в том числе первую прививку сделал 1021 человек, вторую - 159 человек, а 80 получили вакцину Johnson&Johnson, которая является однократной.

В воскресенье люди в основном прививались вакциной Pfizer/BionTech.

На сегодняшний день использовано 395 512 доз вакцины от Covid-19, в том числе 153 930 доз вакцины AstraZeneca, 152 178 - Pfizer/BionTech, 88 602 - Moderna и 802 - Johnson&Johnson.