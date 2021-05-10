В Литве 786 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Литва

За минувшие сутки было проведено 3 835 молекулярных тестов (ПЦР) и 2 899 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 596,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 258 632 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4045 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8155 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 2923 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 199 тестов (6,8%), скончались три человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 355 случаев на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,8%.

По состоянию на утро понедельника госпитализированы 290 пациентов с коронавирусом. Средний возраст госпитализированных - 68 лет, среди госпитализированных 212 человек старше 60 лет (73 процента).