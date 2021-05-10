ВИДЕО ⟩ Легендарный гол рукой Марадоны повторили в Малайзии
В очередном туре чемпионата Малайзии по футболу нападающий Шукор Адан забил гол рукой, который очень напоминает легендарный гол Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 англичанам.
В очередном туре чемпионата Малайзии по футболу нападающий Шукор Адан забил гол рукой, который очень напоминает легендарный гол Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 англичанам.
В матче между "Куала-Лумпур" и "УиТМ" Шукор Адан спас свою команду от поражения. "УиТМ" вышел вперёд на 84-й минуте, а уже в компенсированное арбитром время нападающий сравнял счёт.
После подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела. Судья не заметил нарушения и гол был засчитан. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Отметим, что пока Шукор Адан праздновал взятие ворот, его соперники набросились на судью, требуя отменить гол. В Малайзии нет системы VAR, поэтому пересмотреть эпизод рефери не мог.