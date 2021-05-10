ВИДЕО ⟩ Легендарный гол рукой Марадоны повторили в Малайзии

В матче между "Куала-Лумпур" и "УиТМ" Шукор Адан спас свою команду от поражения. "УиТМ" вышел вперёд на 84-й минуте, а уже в компенсированное арбитром время нападающий сравнял счёт.

После подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела. Судья не заметил нарушения и гол был засчитан. Встреча завершилась со счётом 1:1.