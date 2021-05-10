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Бладшот

Застреленного Бладшота оживляют ученые, они наделяют его нечеловеческой силой и способностью к исцелению. Нанотехнологическая армия, текущая по венам, дает ему невероятную мощь – он силен как никогда, потому что может исцелить себя за мгновение. Но когда организация начинает манипулировать его сознанием и воспоминаниями, Гарисону приходится идти на отчаянный шаг, чтобы выяснить, что же является правдой, а что обманом. Кто он такой на самом деле?

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Плохие парни навсегда

Жена и сын мексиканского наркобарона встают на тропу мести, чтобы убить всех, кто участвовал в их заключении под стражу и судебном разбирательстве, в том числе и детектива из Майами Майка Лоури. Когда Майка ранят, он призывает на помощь своего бывшего напарника Маркуса Бернета и новый элитный полицейский отряд, чтобы вместе дать отпор безжалостному Армандо Армасу. Но сначала детективам старой школы придется найти общий язык с молодыми коллегами из элитного отряда, чтобы вместе победить жестокий картель, который угрожает их жизням.

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Ангелы Чарли

Самые умные, смелые и тренированные женщины мира рассредоточены по всей планете. Несколько команд Ангелов Чарли, каждая под руководством своего Босли, готовы выполнить самые сложные задания. Елена Хофлин – ученый и инженер, она изобрела «Калисто» - источник возобновляемой энергии, который изменит подход людей к использованию энергии. Но когда прогрессивная техника попадает в руки злодеев, Елена обращается за помощью в Агентство Таунсенд. Теперь все в руках Ангелов. Джейн, Сабина и новенькая Елена должны вернуть «Калисто» до того, как он превратится в оружие массового поражения.

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Джуманджи: Новый уровень

Когда Спенсер снова попадает в фантастическую игру «Джуманджи», его друзьям - Марте, Фриджу и Беттани тоже приходится зайти в игру, чтобы вернуть Спенсера домой. Но ничто не напоминает о прошлом, правила игры полностью изменились. Поменялось все, что друзья знали о «Джуманджи», и скоро они понимают, что для того, чтобы вернуться домой, придется преодолеть еще больше препятствий и опасностей.

Семейка Аддамс

Мультипликационная сказка о самой сумасшедшей семейке в мире. Члены таинственной и жутковатой семейки Аддамс: Мортиша, Пагсли, Уэнсдей, дядюшка Фенстер и Бабушка усердно готовятся к приему своих еще более мрачных родственников. Но уже cкоро начинаются неприятности, потому что сомнительная ведущая реалити-шоу Марго Нидлер выясняет, что особняк Аддамс, стоящий на вершине горы, является препятствием для реализации ее мечты – продать все дома в округе.