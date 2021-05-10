В Латвии выросли потребительские цены

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в апреле снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В апреле этого года по сравнению с мартом наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, а также падение цен в группе различных товаров и услуг.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки вырос на 1,2%. Наиболее существенно подорожали свежие овощи (+ 16,6%). В результате закрытия акций подорожали вяленое, соленое и копченое мясо (+ 1,4%), мясо птицы (+ 1,1%) и мясные продукты (+ 1,8%). Подорожали хлеб (+ 1,4%), яйца (+ 3,8%), растительное масло (+ 4,3%), йогурт (+ 2,2%), шоколад (+ 1,5%). Молоко (-3,1%), кондитерские изделия (-1,3%) и молочные продукты (-1,5%) подешевели за счет акций. Снизились цены на свежие фрукты (-1,4%), в основном виноград и бананы.

Цены на одежду и обувь за месяц выросли в среднем на 8,5%. В связи с продолжением поступления в магазины летних товаров цены на обувь выросли на 26,1%, а одежда подорожала на 3,7%.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, выросли за месяц на 0,5%, что было обусловлено увеличением среднего уровня цен на аренду жилья, материалов для содержания и ремонта жилья и на твердое топливо. Средний уровень цен на водоснабжение увеличился на 1,6%, а услуги канализации стали дороже на 0,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц вырос на 0,5%. Топливо подорожало на 0,9%, в том числе дизельное топливо на 0,6%, бензин на 0,6% и автогаз на 5,2%.

Цены на пассажирский авиатранспорт выросли, а обслуживание и ремонт личного автотранспорта стали дешевле.

В группе различных товаров и услуг цены снизились на 2%. Цены на средства личной гигиены и косметические товары снизились (-4,4%) в основном за счет акций.

В других группах наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на услуги мобильной связи, вино, корм для домашних животных и книги. В свою очередь упали цены на водку, пиво, цветы и персональные компьютеры.

В свою очередь, в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказал рост цен на транспортные товары и услуги, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, продукты питания и безалкогольные напитки, здравоохранение. Цены уменьшились в группе различных товаров и услуг, товаров и услуг, связанных с жильем.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 0,5%.