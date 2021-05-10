Пн, 10.05.2021
У депутатов Сейма есть ощущение, что они вроде бы проголосовали за этого премьера, но премьер живет своей жизнью. Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма
Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма

В Латвии выросли потребительские цены

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste / LETA

По данным Центрального статистического управления, в апреле этого года по сравнению с мартом потребительские цены в Латвии выросли на 0,9%, но в течение года - в апреле этого года по сравнению с апрелем 2020 года - потребительские цены выросли на 1,7%.

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в апреле снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В апреле этого года по сравнению с мартом наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, а также падение цен в группе различных товаров и услуг.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки вырос на 1,2%. Наиболее существенно подорожали свежие овощи (+ 16,6%). В результате закрытия акций подорожали вяленое, соленое и копченое мясо (+ 1,4%), мясо птицы (+ 1,1%) и мясные продукты (+ 1,8%). Подорожали хлеб (+ 1,4%), яйца (+ 3,8%), растительное масло (+ 4,3%), йогурт (+ 2,2%), шоколад (+ 1,5%). Молоко (-3,1%), кондитерские изделия (-1,3%) и молочные продукты (-1,5%) подешевели за счет акций. Снизились цены на свежие фрукты (-1,4%), в основном виноград и бананы.

Цены на одежду и обувь за месяц выросли в среднем на 8,5%. В связи с продолжением поступления в магазины летних товаров цены на обувь выросли на 26,1%, а одежда подорожала на 3,7%.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, выросли за месяц на 0,5%, что было обусловлено увеличением среднего уровня цен на аренду жилья, материалов для содержания и ремонта жилья и на твердое топливо. Средний уровень цен на водоснабжение увеличился на 1,6%, а услуги канализации стали дороже на 0,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц вырос на 0,5%. Топливо подорожало на 0,9%, в том числе дизельное топливо на 0,6%, бензин на 0,6% и автогаз на 5,2%.

Цены на пассажирский авиатранспорт выросли, а обслуживание и ремонт личного автотранспорта стали дешевле.

В группе различных товаров и услуг цены снизились на 2%. Цены на средства личной гигиены и косметические товары снизились (-4,4%) в основном за счет акций.

В других группах наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на услуги мобильной связи, вино, корм для домашних животных и книги. В свою очередь упали цены на водку, пиво, цветы и персональные компьютеры.

В свою очередь, в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказал рост цен на транспортные товары и услуги, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, продукты питания и безалкогольные напитки, здравоохранение. Цены уменьшились в группе различных товаров и услуг, товаров и услуг, связанных с жильем. 

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 0,5%.

Наибольший рост цен в течение года пришелся на свежие овощи (+ 9,1%). Также вырос средний уровень цен на яйца (+ 9,2%), растительное масло (+ 12,4%), муку и крупы (+5,9%), шоколад (+3,4%), сухие завтраки (+6 %), оливковое масло (+ 8,7%) и хлеб (+0,5). С другой стороны, снизились цены на мясо и мясные продукты (-1,8%), в том числе на мясо птицы (-5,3%), свинину (-3,1%) и мясные продукты (-1,4%). Подешевели свежие фрукты (-6,3%), в основном лимоны и груши. Также упали цены на фруктовые и овощные соки (-4%), сахар (-5,4%), картофель (-5,7%), молоко (-2,4%) и масло (-3,3%).

Товары и услуги, связанные с жильем, в апреле этого года были на 0,8% дешевле, чем в апреле прошлого года, в основном за счет снижения цен на тепловую энергию на 5,4%. Природный газ и электричество также были дешевле.

В свою очередь, аренда жилья, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, материалы для обслуживания и ремонта жилья были дороже.

В группе здравоохранения цены выросли за год на 2,6%. За год вырос средний уровень цен на стоматологические и медицинские услуги. Очки и контактные линзы тоже стали дороже. В свою очередь, дешевле были фармацевтические препараты, в основном компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 9,7%, в основном за счет роста цен на топливо на 24,8%. Цены на дизельное топливо выросли в среднем на 25,1%, бензин - на 24,4%, автогаз - на 23,7%. Подорожали подержанные автомобили, как и автомобильные перевозки пассажиров. Снизились цены на пассажирский воздушный транспорт, на который по-прежнему влияли ограничения "Covid-19". Подешевело также обслуживание и ремонт личного автотранспорта.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год вырос на 2,7%. Наиболее значительное повышение цен произошло на цветы, книги, абонирование телевидения, оборудование для обработки информации, а также на газеты и журналы.

В группе различных товаров и услуг цены снизились в среднем на 3,3%, что в основном было связано с падением цен на товары личной гигиены и косметические товары. Снизился средний уровень цен на автострахование, повысились цены на услуги парикмахерских и салонов красоты.

В других группах наиболее значительный рост цен в течение года пришелся на обувь, услуги общественного питания, услуги связи, а также мебель. В свою очередь упали цены на одежду.

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