"Динамо" продлило контракт со Скарлеттом и подписало бывшего защитника "Питтсбурга"

Скарлетт в минувшем сезоне в составе "Динамо" стал самым результативным защитником, забросив в 47 играх 2 шайбы и сделав 15 результативных передач. На счету канадца также 18 штрафных минут, 36 силовых приёмов и коэффициент полезности "-11".

В 2011 году на драфте НХЛ его под общим номером 159 выбрал клуб "Даллас Старз", но в НХЛ защитник не провёл ни одной игры. До присоединения к "Динамо" хоккеист провёл в общей сложности 325 игр в регулярном чемпионате АХЛ и 32 игры в серии плей-офф. За семь сезонов в АХЛ защитник забросил 24 шайбы и отдал 94 результативные передачи.

Помимо Скарлетта в следующем сезоне за "Динамо" будет выступать другой канадский защитник Фрэнк Коррадо, который за время своей карьеры играл в составах трёх разных клубов НХЛ, а в прошлом сезоне выступал за команду "Модо" из чемпионата Швеции.

В 2011 году на драфте НХЛ в 5-м туре его под общим номером 150 выбрал клуб "Ванкувер Кэнакс". Также за время своей профессиональной карьеры Фрэнк Коррадо играл в НХЛ за "Торонто Мейпл Лифс" и "Питтсбург Пингвинз". В общей сложности в НХЛ хоккеист провёл 80 матчей, набрав 8 (3+5) очков.

Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с Даниэлем Берзиньшем, Николаем Елисеевым, Кристапом Зиле, Гунаром Скворцовым, Робертом Мамчицсом, Лаурисом Дарзиньшем и Кристапом Сотниексом. Также рижане уже успели подписать вратарей Юхана Маттссона и Матея Маховски, защитников сборной Латвии Ральфа Фрейбергса и Оскара Цибульскиса и нападающих Себастьяна Ваннстрёма, Ере Карьялайнена, Александра Протаповича и Мартиньша Карсумса.