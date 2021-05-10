На границе увеличивается количество поддельных тестов на Covid-19

С 5 мая поддельные тесты были обнаружены в различных регионах Латвии у граждан Латвии, Украины, Швеции и Литвы.

Например, 7 мая в районе Руцавы были обнаружены трое граждан Литвы, а 8 мая - один гражданин Литвы с поддельными тестами на Covid-19.

К нарушителям применены различного размера штрафы.

Как ранее сообщало агентство LETA, в начале апреля впервые с момента введения режима чрезвычайного положения латвийские пограничники обнаружили поддельные результаты теста на Covid-19 для иностранцев.