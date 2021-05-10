Дни, которые потрясли Беларусь: год назад стартовали выборы-2020, ставшие началом конца эпохи Лукашенко

Могло ли в августе все сложиться иначе? Да, у новой оппозиции, до поры до времени небитой и наивной, не было реального плана победы (другой вопрос, мог ли он быть вообще). Более того, тот же Бабарико и его сподвижники, как показал расконсервированный уже после его ареста проект создания партии "Вместе", и не рассчитывали на победу, когда ввязывались в кампанию, а хотели лишь застолбить за собой место в политике на перспективу.

Общество оказалось более готовым к мобилизации, чем предполагали новые лидеры. Такого размаха протестов не предвидел никто. Никто не смог их возглавить, взять на себя роль альтернативного центра силы в те августовские дни, когда весы качались.

Вполне вероятно, что у режима хватило бы сил и самостоятельно задушить протест: против лома нет приема. Но фактор Кремля, безусловно, стал большой гирей, склонившей весы в сторону Лукашенко.

Когда Владимир Путин вписался за него, пообещал вооруженную поддержку, стало до боли ясно, что плетью обуха не перешибешь.

Это еще один вывод из событий прошлого года: живучесть режима Лукашенко и, соответственно, судьба перемен в Беларуси критически зависят от позиции Москвы. В прошлом году классовая солидарность авторитариев, ненависть к "цветным революциям" перевесила все претензии Кремля к несговорчивому и хитрому белорусскому вождю.

Открутить время назад не получится

Теперь вопрос в том, как долго режим сможет выдержать повышенное напряжение. Его экономические позиции ухудшаются, ресурсы тают, вертикаль может оказаться не такой монолитной, как это выглядит внешне. Многое зависит и от того, как поведут себя Кремль, Запад.

Не исключено, что Лукашенко удастся продержаться у власти еще несколько лет. Во всяком случае, о досрочных выборах он теперь говорит в стиле троллинга: мол, согласен, но только если параллельно назначат досрочные выборы американцы, которые "больше накосячили", нечестно задвинув-де Дональда Трампа.

Грядущие местные выборы и референдум по новой конституции, скорее всего, будут проведены в суровой манере, под лозунгом "Иногда не до законов" - так, чтобы никто не рыпнулся.

Но это окажется еще одной пирровой победой. Легитимности режиму новая конституция не прибавит. И в принципе возврат к той сонно-болотной ситуации, которая была до 8 мая 2020 года, уже невозможен.

И режим, и общество перешли Рубикон. Режим наломал столько дров, что его верхушка и многие силовики вряд ли рассчитывают на спокойную старость в случае смены власти. Они готовы стоять насмерть. А та часть общества, которая в августе вдохнула воздуха свободы и чьи права, символы, надежды теперь втаптывают в грязь, закусила губу.

И эти люди, надо думать, постараются использовать первое же новое окно возможностей для смены ситуации. Причем тогда, зная, чем чревато поражение, они будут, мягко говоря, намного решительнее.

Закат эпохи

Да, лучше бы перемены прошли без лишнего драматизма и крови, культурно. Но это ведь власти упускают шансы на более-менее мягкую трансформацию.

Сейчас вот Лукашенко и пропаганда муссируют тему заговора, возмущаются коварством изобличенных врагов. Но, если уж на то пошло, заговорщицкие мысли плодятся там, где не работает демократический механизм смены правящих элит. Остановите репрессии, выпустите политзаключенных, дайте возможность провести действительно конкурентные выборы - и нарыв лопнет, кризис рассосется.

Понятно, что это чисто риторические рассуждения. Сейчас там разгонятся. Как говорит глава белорусской дипломатии, ха-ха-ха три раза.

Однако и там, наверху, судя по всему, предчувствуют закат эпохи. Лукашенко, хотя никто не тянет за язык, раз за разом твердит о покушениях, снайперах, готовит форс-мажорный декрет о Совбезе как коллективном президенте на случай своего убийства - то есть фактически думает о своем политическом завещании.