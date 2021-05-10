Независимые СМИ в Беларуси продолжают "выжигать огнеметом"

В частности, де-факто вводится запрет на стримы с несанкционированных акций (при том что получить разрешение на них оппонентам режима немыслимо). За любую критику властей автор публикации рискует попасть под уголовное преследование по статье о дискредитации Республики Беларусь и получить до четырех лет лишения свободы.
Иными словами, профессиональную деятельность редакционных коллективов криминализируют, журналистов делают уголовниками только за то, что они добросовестно выполняют свою работу.
Многие формулировки в законах, по мнению экспертов, умышленно размыты, выглядят резиновыми - чтобы можно было практически любую не понравившуюся публикацию квалифицировать как нарушение, например нанесение вреда национальным интересам. Естественно, национальный интерес при этом определяют чиновники, сводя его к интересам сохранения режима.
В частности, то же интервью с Тихановской в Intex-press и его видеозапись признаны экстремистскими материалами, в которых, по мнению прокуратуры, "содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни".
В общем, экстремизмом сейчас легко объявить всё, что против шерсти правящему режиму. Его оппонентов и транслирующую разные точки зрения прессу обложили красными флажками.
Была политика удержания в резервации, теперь - политика выжженной земли
До внутриполитического кризиса, разразившегося в 2020 году, руководство Беларуси, судя по всему, предпочитало сохранять некую резервацию для независимых СМИ. Лукашенко при случае козырял перед иностранными гостями, что даже в здании его администрации можно купить в киоске оппозиционную "Народную волю".
Теперь, похоже, не до витрины. Легендарная "Народная воля" и ряд других экс-бумажных СМИ вынуждены выходить только в интернете. Причем и неугодный сайт заблокировать теперь властям как раз плюнуть. В такой блокаде с прошлого года находятся Naviny.by, "Cалідарнасць", "Еврорадио" и десятки других онлайновых общественно-политических ресурсов, что сильно бьет по их посещаемости, доходам от рекламы.
"С августа 2020 года БАЖ зарегистрировала более 500 нарушений прав журналистов. Журналистов задерживали, избивали во время содержания под стражей, а их техника была повреждена или конфискована", - говорится в свежем докладе партнерских организаций Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. 11 представителей белорусской медиасферы на сегодня находятся за решеткой.
Карбалевич прогнозирует дальнейшее наступление на негосударственные СМИ - до тех пор, пока они не будут "ликвидированы как институт".
На обратную связь большое начальство махнуло рукой
Ранее бытовало мнение, что властям невыгодно добивать независимые медиа, поскольку, мол, верхам тоже нужен канал правдивой информации. И второе соображение: если полностью уничтожить в этом сегменте профессиональные СМИ, соблюдающие стандарты журналистики, то их аудитория перекочует в телеграм-каналы, стиль которых намного жестче.
Однако теперь на обратную связь, получаемую через независимые медиа, правящая верхушка, похоже, махнула рукой. Этим людям, видимо, уютнее в информационном коконе, в плену мифов о внешних врагах. Там больше уповают на доклады спецслужб, нагнетающих атмосферу осажденной крепости, разоблачающих якобы страшные заговоры (хотя большому начальству не мешало бы знать, что эти раздутые пропагандой истории у многих вызывают не трепет, а сарказм). А воздействовать на общество решено насаждением страха и разнузданной пропагандой, пробивающей дно за дном.
К Telegram-каналам же тяготеет в основном более продвинутая часть населения, а люди постарше привыкли к традиционным СМИ, отмечает Карбалевич. К тому же, добавил эксперт, власти ведут методичное наступление и на политические телеграм-каналы, объявляют их экстремистскими, угрожают ответственностью даже за подписку на них.
По мнению Бастунца, к некоторому смягчению давления на независимые СМИ могут привести разве что внешнеэкономические и внешнеполитические интересы властей.
Но пока стадия торга с Западом за выход из изоляции, отмену санкций даже не просматривается. Напротив, Лукашенко на днях вновь пообещал жестко ответить на санкции, упомянув в этом контексте и возможную перерегистрацию СМИ (насколько можно понять, связанных с зарубежьем, однако вполне вероятно, что не поздоровится всем неугодным).
Лукашенко с самого начала своего правления взял независимую прессу в тиски. Она всегда подвергалась дискриминации. Но сейчас все условности отброшены. Она просто уничтожается. И когда придет момент торга с Западом, на этом поле, возможно, уже нечего будет спасать.