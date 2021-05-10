Пн, 10.05.2021
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Илон Маск

Независимые СМИ в Беларуси продолжают "выжигать огнеметом"

Протесты в Беларуси ФОТО: EPA/STR

После подавления мирной революции 2020 года белорусские власти зачищают то, что им представляется очагами крамолы, один из главных ударов приходится на негосударственные СМИ. Зачистки начались еще с августа 2020 и продолжаются до сих пор.

В последние дни уничтожается барановичское издание Intex-press: штраф издательскому дому, штраф редактору, Министерство информации вынесло предупреждение, "Белпочта" не включила в подписной каталог, "Белсоюзпечать" и торговые сети отказались распространять газету, а Дом печати - печатать. Похоже, что "эти действия кем-то координируются", прокомментировал Naviny.by председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Кейс Intex-press как пример удушения

Он напомнил, что недавно под давление попала "Брестская газета", которую отказались печатать.

Добавим, что еще раньше - после того как вспыхнули протесты в августе прошлого года - возможность печататься в Беларуси потеряли другие негосударственные издания: "СН+", "БелГазета", "Комсомольская правда в Белоруссии", "Народная воля". Причем "Народной воле" в итоге отказали и российские типографии (вот она, взаимопомощь авторитарных режимов).

В целом четко видно, что после подавления мирной революции 2020 года белорусские власти методично зачищают то, что им представляется очагами крамолы, при этом один из главных ударов приходится на негосударственные СМИ, другие неподконтрольные режиму информационные ресурсы.

Эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич в комментарии для Naviny.by высказал мнение, что власти "постепенно из огнемета будут выжигать всё, что осталось" - и в сегменте независимых СМИ, и в гражданском обществе вообще.

В принципе, министр иностранных дел Владимир Макей в апреле на телеканале "Беларусь 1" сказал об этом открытым тестом: если со стороны Запада "дальше будет нагнетаться ситуация", "это приведет однозначно" к тому, что "не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры".

Таким образом, у властей как минимум два мотива, чтобы усиливать давление на независимые СМИ. Во-первых, режим видит в них возбудителей протестных настроений, то есть экзистенциальную угрозу. Во-вторых, рассматривает их как своего рода заложников в торге с Западом. Мол, если не хотите, чтобы вашу пятую колонну тут совсем размазали по стенке, поостерегитесь вводить новые санкции.

Топор репрессивного законодательства заточили еще острее

А чтобы сподручнее было давить неугодную прессу, власти ужесточают законодательство. На днях Комитет защиты журналистов (независимая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) осудил принятые Национальным собранием Беларуси поправки в закон о СМИ. Координатор программы комитета по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид призвала Минск не вводить поправки в силу и прекратить преследование журналистов.

Но нетрудно предвидеть, что этот призыв будет как горох о стенку. По новому закону, который должен подписать Александр Лукашенко, властям станет легче прихлопнуть любое неугодное издание.

Бастунец отмечает, что серьезные угрозы независимой журналистике несет не только обновленный закон о СМИ, но и ряд принятых парламентом изменений в Кодекс об административных нарушениях, Уголовный кодекс, законы о массовых мероприятиях, о противодействии экстремизму, об органах внутренних дел.

Иначе говоря, речь идет о целом пакете нормативных актов, еще сильнее ущемляющих свободу слова, право на распространение информации. Таким образом власти пытаются "придать видимость законности" тем репрессивным практикам в отношении СМИ, которые стали массово применяться с прошлого года, хотя при этом игнорируются нормы конституции, международных договоров, подчеркнул председатель БАЖ.

В частности, де-факто вводится запрет на стримы с несанкционированных акций (при том что получить разрешение на них оппонентам режима немыслимо). За любую критику властей автор публикации рискует попасть под уголовное преследование по статье о дискредитации Республики Беларусь и получить до четырех лет лишения свободы.

Иными словами, профессиональную деятельность редакционных коллективов криминализируют, журналистов делают уголовниками только за то, что они добросовестно выполняют свою работу.

Многие формулировки в законах, по мнению экспертов, умышленно размыты, выглядят резиновыми - чтобы можно было практически любую не понравившуюся публикацию квалифицировать как нарушение, например нанесение вреда национальным интересам. Естественно, национальный интерес при этом определяют чиновники, сводя его к интересам сохранения режима.

В частности, то же интервью с Тихановской в Intex-press и его видеозапись признаны экстремистскими материалами, в которых, по мнению прокуратуры, "содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни".

В общем, экстремизмом сейчас легко объявить всё, что против шерсти правящему режиму. Его оппонентов и транслирующую разные точки зрения прессу обложили красными флажками.

Была политика удержания в резервации, теперь - политика выжженной земли

До внутриполитического кризиса, разразившегося в 2020 году, руководство Беларуси, судя по всему, предпочитало сохранять некую резервацию для независимых СМИ. Лукашенко при случае козырял перед иностранными гостями, что даже в здании его администрации можно купить в киоске оппозиционную "Народную волю".

Теперь, похоже, не до витрины. Легендарная "Народная воля" и ряд других экс-бумажных СМИ вынуждены выходить только в интернете. Причем и неугодный сайт заблокировать теперь властям как раз плюнуть. В такой блокаде с прошлого года находятся Naviny.by, "Cалідарнасць", "Еврорадио" и десятки других онлайновых общественно-политических ресурсов, что сильно бьет по их посещаемости, доходам от рекламы.

"С августа 2020 года БАЖ зарегистрировала более 500 нарушений прав журналистов. Журналистов задерживали, избивали во время содержания под стражей, а их техника была повреждена или конфискована", - говорится в свежем докладе партнерских организаций Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. 11 представителей белорусской медиасферы на сегодня находятся за решеткой.

Карбалевич прогнозирует дальнейшее наступление на негосударственные СМИ - до тех пор, пока они не будут "ликвидированы как институт".

На обратную связь большое начальство махнуло рукой

Ранее бытовало мнение, что властям невыгодно добивать независимые медиа, поскольку, мол, верхам тоже нужен канал правдивой информации. И второе соображение: если полностью уничтожить в этом сегменте профессиональные СМИ, соблюдающие стандарты журналистики, то их аудитория перекочует в телеграм-каналы, стиль которых намного жестче.

Однако теперь на обратную связь, получаемую через независимые медиа, правящая верхушка, похоже, махнула рукой. Этим людям, видимо, уютнее в информационном коконе, в плену мифов о внешних врагах. Там больше уповают на доклады спецслужб, нагнетающих атмосферу осажденной крепости, разоблачающих якобы страшные заговоры (хотя большому начальству не мешало бы знать, что эти раздутые пропагандой истории у многих вызывают не трепет, а сарказм). А воздействовать на общество решено насаждением страха и разнузданной пропагандой, пробивающей дно за дном.

К Telegram-каналам же тяготеет в основном более продвинутая часть населения, а люди постарше привыкли к традиционным СМИ, отмечает Карбалевич. К тому же, добавил эксперт, власти ведут методичное наступление и на политические телеграм-каналы, объявляют их экстремистскими, угрожают ответственностью даже за подписку на них.

По мнению Бастунца, к некоторому смягчению давления на независимые СМИ могут привести разве что внешнеэкономические и внешнеполитические интересы властей.

Но пока стадия торга с Западом за выход из изоляции, отмену санкций даже не просматривается. Напротив, Лукашенко на днях вновь пообещал жестко ответить на санкции, упомянув в этом контексте и возможную перерегистрацию СМИ (насколько можно понять, связанных с зарубежьем, однако вполне вероятно, что не поздоровится всем неугодным).

Лукашенко с самого начала своего правления взял независимую прессу в тиски. Она всегда подвергалась дискриминации. Но сейчас все условности отброшены. Она просто уничтожается. И когда придет момент торга с Западом, на этом поле, возможно, уже нечего будет спасать.

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