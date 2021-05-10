Независимые СМИ в Беларуси продолжают "выжигать огнеметом"

В последние дни уничтожается барановичское издание Intex-press: штраф издательскому дому, штраф редактору, Министерство информации вынесло предупреждение, "Белпочта" не включила в подписной каталог, "Белсоюзпечать" и торговые сети отказались распространять газету, а Дом печати - печатать. Похоже, что "эти действия кем-то координируются", прокомментировал Naviny.by председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Кейс Intex-press как пример удушения

Он напомнил, что недавно под давление попала "Брестская газета", которую отказались печатать.

Добавим, что еще раньше - после того как вспыхнули протесты в августе прошлого года - возможность печататься в Беларуси потеряли другие негосударственные издания: "СН+", "БелГазета", "Комсомольская правда в Белоруссии", "Народная воля". Причем "Народной воле" в итоге отказали и российские типографии (вот она, взаимопомощь авторитарных режимов).

В целом четко видно, что после подавления мирной революции 2020 года белорусские власти методично зачищают то, что им представляется очагами крамолы, при этом один из главных ударов приходится на негосударственные СМИ, другие неподконтрольные режиму информационные ресурсы.

Эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич в комментарии для Naviny.by высказал мнение, что власти "постепенно из огнемета будут выжигать всё, что осталось" - и в сегменте независимых СМИ, и в гражданском обществе вообще.

В принципе, министр иностранных дел Владимир Макей в апреле на телеканале "Беларусь 1" сказал об этом открытым тестом: если со стороны Запада "дальше будет нагнетаться ситуация", "это приведет однозначно" к тому, что "не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры".

Таким образом, у властей как минимум два мотива, чтобы усиливать давление на независимые СМИ. Во-первых, режим видит в них возбудителей протестных настроений, то есть экзистенциальную угрозу. Во-вторых, рассматривает их как своего рода заложников в торге с Западом. Мол, если не хотите, чтобы вашу пятую колонну тут совсем размазали по стенке, поостерегитесь вводить новые санкции.

Топор репрессивного законодательства заточили еще острее

А чтобы сподручнее было давить неугодную прессу, власти ужесточают законодательство. На днях Комитет защиты журналистов (независимая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) осудил принятые Национальным собранием Беларуси поправки в закон о СМИ. Координатор программы комитета по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид призвала Минск не вводить поправки в силу и прекратить преследование журналистов.

Но нетрудно предвидеть, что этот призыв будет как горох о стенку. По новому закону, который должен подписать Александр Лукашенко, властям станет легче прихлопнуть любое неугодное издание.

Бастунец отмечает, что серьезные угрозы независимой журналистике несет не только обновленный закон о СМИ, но и ряд принятых парламентом изменений в Кодекс об административных нарушениях, Уголовный кодекс, законы о массовых мероприятиях, о противодействии экстремизму, об органах внутренних дел.