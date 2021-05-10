Через четыре года после казни на орудии убийства обнаружили ДНК другого человека
По данным The New York Times, через четыре года после казни Ледела Ли за убийство на орудии убийства была обнаружена ДНК другого человека.
По данным The New York Times, через четыре года после казни Ледела Ли за убийство на орудии убийства была обнаружена ДНК другого человека.
Ли больше 20 лет настаивал на том, что его ложно обвиняли. "Мои последние слова всегда будут такими же, как и всегда. Я невиновный", - сказал он Би-би-си 19 апреля 2017 года. На следующий день он был казнен с помощью смертельной инъекции в Арканзасе.
Юристы из Innocence Project и Американского союза гражданских свобод объявили, что был проанализирован образец ДНК, обнаруженный на орудии убийства, чего раньше не проводилось. Анализы показали, что ДНК действительно принадлежит другому мужчине. Генетический профиль был загружен в национальную базу данных в надежде идентифицировать неизвестного человека. Пока совпадений в базе данных нет, что означает, что неизвестный мужчина, вероятно, не попал в поле зрения полиции за совершение насильственных преступлений.
В своем заявлении организации подчеркнули, что образцы ДНК, собранные на месте убийства, принадлежали другому человеку, но не указали, что из этого можно сделать какие-либо выводы.
Ли был обвинен в том, что он задушил 26-летнюю Дебру Райс в 1993 году в Джексонвилле, штат Арканзас.
Сестра Ли, Патриша Янг, годами боролась за то, чтобы признать брата невиновным. "Мы рады, что новые доказательства были добавлены в национальную базу данных ДНК, и надеемся, что в будущем появится новая информация", - сказала Янг. По ее просьбе официальные лица Джексонвилля разрешили провести анализ ДНК окровавленной деревянной палки, найденной в спальне убитой женщины, обернутой вокруг нее рубашки и нескольких других предметов.
Когда организации потребовали анализ ДНК перед казнью Ли, требование было отклонено.
Губернатор Арканзаса Эйс Хатчинсон назвал новые доказательства "неубедительными".
Innocence Project заявляет, что связь Ли с убийством Райс не была доказана какими-либо материальными доказательствами. Организация также указала, что адвокат Ли не был должным образом подготовлен к слушаниям и иногда присутствовал на них в состоянии алкогольного опьянения, также были допрошены ненадежные свидетели и что имелись конфликты интересов основных вовлеченных сторон.