Пн, 10.05.2021
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Лето без ограничений - туманная перспектива. О чем говорит увеличение заболеваемости?

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В ситуации, когда в Латвии доминирует британский штамм Covid-19, было вполне предсказуемо и закономерно, что за ослаблением ограничений последует ухудшение эпидемиологической ситуации, такое мнение агентству LЕТА высказал инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис.

На вопрос о том, может ли в настоящее время произойти быстрый рост заболеваемости в Латвии, как это произошло в марте в Эстонии, профессор поставил под сомнение эту возможность, отметив, что в настоящее время в Эстонии действует меньше ограничений, чем в Латвии. "Однако очевидно, что

без принятия мер и допустив бесконтрольное развитие ситуации заболеваемость обязательно будет расти. Это означает, что прогнозы на лето без ограничений не будут хорошими",

- сказал Думпис.

Эксперт считает, что в Эстонии, в отличие от Латвии, система здравоохранения и больницы гораздо лучше подготовлены к успешной борьбе с Covid-19, потому что с 2009 года в них систематически вкладывались крупные инвестиции.

Говоря о возможном введении локдауна, про который на прошлой неделе говорил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, инфекционист указал, что людям сначала надо попытаться объяснить, что несоблюдение существующих ограничений ухудшит эпидемиологическую ситуацию и неизбежно приведет к ужесточению ограничений.

Сколько еще ждать?

"Я думаю, что мы должны выдержать по крайней мере месяц, ограничивая контакты, при этом быстро продвигая массовую вакцинацию. Такие страны, как Норвегия и Финляндия, сталкиваются с гораздо меньшими ограничениями во время пандемии, потому что люди понимают ситуацию и соблюдают ограничения", - сказал Думпис, подчеркнув, что вакцинация сама по себе не снижает распространение Covid-19.

По словам Думписа, необходимо привить по крайней мере 60% населения, чтобы заболеваемость Covid-19 снизилась именно из-за охвата вакцинацией, но он сомневается, произойдет ли это в ближайшие месяцы и будет ли вообще достигнут такой охват. Следовательно, необходимо снизить заболеваемость до минимума, потому что тогда, по словам инфекциониста, распространение Covid-19 можно будет успешно контролировать с помощью тестирования и поиска контактных лиц.

Как сообщалось ранее, заболеваемость Covid-19 в Латвии растет уже более месяца, а с субботы, 8 мая, двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 населения превысил 450 случаев.

SPKC: Текущая ситуация сравнима с декабрем прошлого года - тогда были введены строгие меры безопасности

Текущая заболеваемость Covid-19 в Латвии соответствует эпидемиологической ситуации в декабре прошлого года, когда было объявлено чрезвычайное положение в медицине и правительство было вынуждено принять строгие меры безопасности, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Если в первые восемь недель года в Латвии наблюдалось улучшение показателей заболеваемости и количество заболевших снизилось, то за последние девять недель количество инфекций снова увеличилось.

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 населения увеличился и теперь соответствует эпидемиологической ситуации в декабре прошлого года. На прошлой неделе в день выявлялось в среднем 612 случаев, 7 мая количество положительных случаев Covid-19 достигло 1036.

Несмотря на то, что число стационарных пациентов с Covid-19 несколько снизилось, количество пациентов с тяжелым заболеванием увеличилось на 12,4% по сравнению с 11,7% неделей ранее.

По данным SPKC, заболеваемость равномерна по всей Латвии, но в настоящее время наблюдается небольшой рост в Пририжье, а снижение - в Видземе.

Среди подростков заболеваемость вернулась к уровню начала года, тогда как на прошлой неделе несколько снизилась заболеваемость в возрастной группе до девяти лет. Однако почти во всех других возрастных группах показатели заболеваемости продолжали расти.

Коэффициент распространения Covid-19 также увеличивается и сейчас составляет 1,05. Это свидетельствует о росте распространения заболевания.

В воскресенье в Латвии было обнаружено 338 новых случаев Covid-19, один пациент скончался.

Двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 населения продолжает расти и в воскресенье составил 459,5.

Всего в Латвии зарегистрировано 124 301 случай заражения Covid-19. По оценкам агентства LETA, за последние две недели было выявлено 8765 случаев Covid-19, остальные считаются переболевшими.

На данный момент в Латвии умерло в общей сложности 2213 человек, заразившихся Covid-19.

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