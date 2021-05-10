Правительство рассмотрит связанные с коронавирусом вопросы в четверг

В свою очередь, группа оперативного управления во главе с главой Государственной канцелярии Янисом Цитсковским продолжает работу над решениями, необходимыми для управления Covid-19.

Уже сообщалось, что специалисты Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы (BKUS), Университетской клинической больницы Паула Страдиня (PSKUS) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) обратились в Сейм и Кабинет министров с открытым письмом, в котором выразили озабоченность по поводу текущей эпидемиологической ситуации и необходимых мер для предотвращения быстрого роста заболеваемости.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) заявил журналистам, что с учетом того, что распространенность Covid-19 в Латвии растет, а эпидемиологическая ситуация ухудшается, правительство должно быть готово запустить "концепцию D +" для введения более строгих ограничений.