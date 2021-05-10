Правительство рассмотрит связанные с коронавирусом вопросы в четверг
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с Covid-19, в четверг, 13 мая, в 10:00. Об этом LETA сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с Covid-19, в четверг, 13 мая, в 10:00. Об этом LETA сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.
В свою очередь, группа оперативного управления во главе с главой Государственной канцелярии Янисом Цитсковским продолжает работу над решениями, необходимыми для управления Covid-19.
Уже сообщалось, что специалисты Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы (BKUS), Университетской клинической больницы Паула Страдиня (PSKUS) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) обратились в Сейм и Кабинет министров с открытым письмом, в котором выразили озабоченность по поводу текущей эпидемиологической ситуации и необходимых мер для предотвращения быстрого роста заболеваемости.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) заявил журналистам, что с учетом того, что распространенность Covid-19 в Латвии растет, а эпидемиологическая ситуация ухудшается, правительство должно быть готово запустить "концепцию D +" для введения более строгих ограничений.
26 марта, Кабинет Министров принял к сведению разработанные Секретариатом Совета по кризисному управлению критерии введения локдауна в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Так называемая "концепция D+" предусматривает введение локдауна при соблюдении одного из нескольких критериев.