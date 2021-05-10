Тренер из-за шума стадиона дал подсказку игрокам с помощью надписи на доске

Матч был необычайно важным - лидер чемпионата "Мидтьюлланд" приехал к идущему на втором месте "Брондбю" и в случае победы практически гарантировал бы себе титул.

Хозяева пропустили первыми, но не опустили руки и довольно быстро отыгрались. Во втором тайме "Брондбю" забил второй гол, но тренеру Нильсу Фредериксену всё равно не нравилась игра его команды, поэтому он решил передать своим подопечным сообщение.

На 77-й минуте он вышел к кромке поля с тактической доской, на которой чёрным маркером написал "Продолжайте атаковать". С этой доской Фредериксен какое-то время стоял у тренерской скамьи.

Brondby manager Niels Frederiksen keeping it simple 😅



They won 3-1, so it clearly worked 👏 pic.twitter.com/SfXJWCGhWO — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2021

Оригинальный способ коммуникации тренера с игроками оценили даже футболисты "Мидтьюлланда", которые заглядывали на доску, чтобы прочесть написанное.

Самое важное, что установка тренера помогла и "Брондбю" вскоре забил третий гол, доведя матч до победы - 3:1. После матча футболисты в раздевалке праздновали с той самой доской.

En lille reminder på en smuk mandag morgen 😉💪🏼 #KEEPATTACKING pic.twitter.com/VCFngxH0bM — Brøndby IF (@BrondbyIF) May 10, 2021

Позже Фредериксен объяснил, что использовал такой нестандартный способ донести мысль до футболистов из-за того, что на стадионе было слишком шумно.

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Дании возглавляет "Мидтьюлланд", который опережает "Брондбю" на одно очко. До конца чемпионата осталось играть ещё три тура. "Брондбю" не был чемпионом страны с 2005 года.