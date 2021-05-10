Тренер из-за шума стадиона дал подсказку игрокам с помощью надписи на доске

Матч был необычайно важным - лидер чемпионата "Мидтьюлланд" приехал к идущему на втором месте "Брондбю" и в случае победы практически гарантировал бы себе титул.
Хозяева пропустили первыми, но не опустили руки и довольно быстро отыгрались. Во втором тайме "Брондбю" забил второй гол, но тренеру Нильсу Фредериксену всё равно не нравилась игра его команды, поэтому он решил передать своим подопечным сообщение.
На 77-й минуте он вышел к кромке поля с тактической доской, на которой чёрным маркером написал "Продолжайте атаковать". С этой доской Фредериксен какое-то время стоял у тренерской скамьи.
Оригинальный способ коммуникации тренера с игроками оценили даже футболисты "Мидтьюлланда", которые заглядывали на доску, чтобы прочесть написанное.
Самое важное, что установка тренера помогла и "Брондбю" вскоре забил третий гол, доведя матч до победы - 3:1. После матча футболисты в раздевалке праздновали с той самой доской.
Позже Фредериксен объяснил, что использовал такой нестандартный способ донести мысль до футболистов из-за того, что на стадионе было слишком шумно.
В данный момент турнирную таблицу чемпионата Дании возглавляет "Мидтьюлланд", который опережает "Брондбю" на одно очко. До конца чемпионата осталось играть ещё три тура. "Брондбю" не был чемпионом страны с 2005 года.
Нильс Фредериксен работает в "Брондбю" с 2019 года. До этого специалист возглавлял молодёжную сборную Дании.