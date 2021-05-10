В каких краях было зарегистрировано больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки?

115 из новых инфицированных за прошлый день были зарегистрированы в Риге, всего за последние 14 дней в столице Covid-19 заразились 2849 человек.

В Елгаве зарегистрировано 24 новых случая, за последние две недели заболели 342 жителя города.

В последний день 17 новых инфицированных были зарегистрированы в Салдусском крае, 12 - в Сигулдском крае, по девять - в Юрмале и Олайском крае и восемь - в Лиепае. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 2849, Елгаве - 342, Даугавпилсе - 275, Лиепае - 209, Тукумском районе - 206, Юрмале - 191, Вентспилсе - 183, Резекне - 176, Огрском районе - 164, Талсинский район - 149, а в Бауском районе - 147 жителей. Новых случаев заражения в Яунпиебалгском, Наукшенском и Вайнодском районах за последние 14 дней не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 459,5.

В настоящее время в 48 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 21 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, оно является самым высоким в Зилупском, Скрундском, Яунпилсском, Ропажском, Ругайском, Адажском, Скриверском, Лудзском, Дурбском, Алуксненском, Саулкрастском, Циблском и Балвском краях.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в прошлый день, 64 случая зарегистрированы у людей в возрасте от 30 до 39 лет, 50 - в возрасте от 10 до 19 лет, 50 - в возрасте от 40 до 49 лет и меньше пациентов в других возрастных группах.

Согласно информации, собранной SPKC, уже сообщалось, что в воскресенье в Латвии было обнаружено 338 новых случаев Covid-19, один заболевший скончался.

Всего в Латвии зарегистрировано 124 301 случай заражения Covid-19. По оценкам агентства LETA, за последние две недели было выявлено 8765 случаев Covid-19, остальные считаются переболевшими.