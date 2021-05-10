Пн, 10.05.2021
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Инета, жительница Латвии

С 17 мая в Эстонии вакцину также сможет получить любой желающий

Вакцинация. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Рабочая группа по вакцинации решила, что с 17 мая иммунизировать будут всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет, пишет Rus.Postimees.

Еще на прошлой неделе обсуждалась возможность, что будут делить оставшихся невакцинированными людей младше 50 лет по группам и начнут с тех, кто входит в группу от 40 до 49 лет. Однако теперь рабочая группа по вакцинации во главе с Мареком Сеэром решила, что больше не будет деления по возрастным группам, передает Rus.ERR.

Это значит, что с 17 мая все, входящие в возрастную группу от 16 до 49 лет, могут записываться на вакцинацию.

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