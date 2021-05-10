Пн, 10.05.2021
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Владимир Путин

Женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины против Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

23-летняя итальянка была госпитализирована для наблюдения, поскольку по ошибке получила шесть доз вакцины Pfizer от Covid-19, сообщает интернет-СМИ The Local.

Молодая женщина получила шесть доз вакцины вместо назначенной одной в воскресенье. Медсестра ошиблась и дала женщине середину флакона с вакциной, или около шести доз, вместо одной дозы вакцины.

После того, как ее доставили в больницу для наблюдения, женщина почувствовала себя хорошо, сообщает итальянское агентство AGI.

Как сообщает AGI, предыдущие исследования передозировки Pfizer включали введение только четырех доз вакцины.

Итальянские медицинские регуляторы уже были проинформированы о случайной передозировке вакцины.

Подобные случаи передозировки Pfizer ранее регистрировались в США, Австралии, Германии и Израиле.

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