Женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины против Covid-19

Молодая женщина получила шесть доз вакцины вместо назначенной одной в воскресенье. Медсестра ошиблась и дала женщине середину флакона с вакциной, или около шести доз, вместо одной дозы вакцины.

После того, как ее доставили в больницу для наблюдения, женщина почувствовала себя хорошо, сообщает итальянское агентство AGI.

Как сообщает AGI, предыдущие исследования передозировки Pfizer включали введение только четырех доз вакцины.

Итальянские медицинские регуляторы уже были проинформированы о случайной передозировке вакцины.