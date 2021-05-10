Главное за 10 мая ⟩ Итоги 9 мая, подготовка к худшему и послабления для вакцинированных

События дня:

Теневая экономика в сфере красоты: люди с доходами ниже 300 евро жалуются на пособие в 500 евро. Установленный для ограничения пандемии запрет на работу в сфере красоты выявил в ней огромную неуплату налогов. Специалисты, которые годами в среднем декларировали доходы ниже 300 евро, сейчас жалуются на пособия по простою в размере 500 евро.

20 000 человек, нарушения и комментарий "Согласия": как прошло 9 мая в парке Победы? Около 20 тысяч человек побывали в воскресенье, 9 мая, в парке Победы в Риге, чтобы возложить цветы к памятнику освободителям от немецко-фашистских захватчиков. По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, он лично был бы доволен, если бы люди больше прислушались к призывам почтить память павших во Второй мировой войне эпидемиологически более безопасным способом, не приходя в места массового скопления людей. "Однако людей было много, хотя серьезных нарушений не зафиксировано", - сказал он.

Что бы было, если бы "Согласие" не было настолько русским? Каждое правительство можно и нужно обвинять в допущенных ошибках, но стоит задуматься о том, в насколько сейчас абсурдной ситуации Кришьянис Кариньш. Он должен руководить командой, которую сам не выбирал. В коллективе, где в принципе все друг друга ненавидят и считают круглыми идиотами. В котором подчиненным дозволено свободно высмеивать начальника, а взаимная коммуникация иногда происходит только в Twitter. Это полный бред.

Павлютс: правительство должно быть готово к введению "концепции D+".

Латвия входит в число немногих европейских стран, где заболеваемость продолжает расти, и она выше, чем в среднем по Европе, сказал Павлютс, подчеркнув, что сейчас не время для смягчения мер безопасности и ограничений. Хотя формально параметры для "концепции D+" не реализовались, Павлютс считает, что над ее введением нужно думать сейчас, "не дожидаясь последнего момента, когда будет действительно плохо".

Коронавирус:

В Латвии за сутки выявлено 338 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,9%. Умер один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет. В больницах находится 681 пациент. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 453,3 до 459,5 случая.

"Привитые безопаснее непривитых": правительство может принять решение о послаблениях для вакцинированных. Премьер-министр подчеркнул, что темпы вакцинации растут ежедневно, достигнув 72 000 прививок в неделю. При этом он подчеркнул, что количество привитых в 100 000 человек в неделю еще не достигнуто. Премьер поблагодарил вакцинаторов и получателей вакцин, добавив, что это важный процесс, потому что вакцина дает иммунитет, который позволит выйти из кризиса.