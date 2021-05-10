Главное за 10 мая ⟩ Итоги 9 мая, подготовка к худшему и послабления для вакцинированных
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Теневая экономика в сфере красоты: люди с доходами ниже 300 евро жалуются на пособие в 500 евро. Установленный для ограничения пандемии запрет на работу в сфере красоты выявил в ней огромную неуплату налогов. Специалисты, которые годами в среднем декларировали доходы ниже 300 евро, сейчас жалуются на пособия по простою в размере 500 евро.
20 000 человек, нарушения и комментарий "Согласия": как прошло 9 мая в парке Победы? Около 20 тысяч человек побывали в воскресенье, 9 мая, в парке Победы в Риге, чтобы возложить цветы к памятнику освободителям от немецко-фашистских захватчиков. По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, он лично был бы доволен, если бы люди больше прислушались к призывам почтить память павших во Второй мировой войне эпидемиологически более безопасным способом, не приходя в места массового скопления людей. "Однако людей было много, хотя серьезных нарушений не зафиксировано", - сказал он.
Что бы было, если бы "Согласие" не было настолько русским? Каждое правительство можно и нужно обвинять в допущенных ошибках, но стоит задуматься о том, в насколько сейчас абсурдной ситуации Кришьянис Кариньш. Он должен руководить командой, которую сам не выбирал. В коллективе, где в принципе все друг друга ненавидят и считают круглыми идиотами. В котором подчиненным дозволено свободно высмеивать начальника, а взаимная коммуникация иногда происходит только в Twitter. Это полный бред.
Павлютс: правительство должно быть готово к введению "концепции D+".
Латвия входит в число немногих европейских стран, где заболеваемость продолжает расти, и она выше, чем в среднем по Европе, сказал Павлютс, подчеркнув, что сейчас не время для смягчения мер безопасности и ограничений. Хотя формально параметры для "концепции D+" не реализовались, Павлютс считает, что над ее введением нужно думать сейчас, "не дожидаясь последнего момента, когда будет действительно плохо".
Коронавирус:
В Латвии за сутки выявлено 338 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,9%. Умер один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет. В больницах находится 681 пациент. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 453,3 до 459,5 случая.
"Привитые безопаснее непривитых": правительство может принять решение о послаблениях для вакцинированных. Премьер-министр подчеркнул, что темпы вакцинации растут ежедневно, достигнув 72 000 прививок в неделю. При этом он подчеркнул, что количество привитых в 100 000 человек в неделю еще не достигнуто. Премьер поблагодарил вакцинаторов и получателей вакцин, добавив, что это важный процесс, потому что вакцина дает иммунитет, который позволит выйти из кризиса.
Лето без ограничений - туманная перспектива. О чем говорит увеличение заболеваемости? На вопрос о том, может ли в настоящее время произойти быстрый рост заболеваемости в Латвии, как это произошло в марте в Эстонии, Уга Думпис поставил под сомнение эту возможность, отметив, что в настоящее время в Эстонии действует меньше ограничений, чем в Латвии. "Однако очевидно, что без принятия мер и допустив бесконтрольное развитие ситуации заболеваемость обязательно будет расти. Это означает, что прогнозы на лето без ограничений не будут хорошими".
Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки? Восемь процентов жителей США, привившихся вакцинами против коронавируса Moderna или BioNTech/Pfizer, ограничились лишь одной инъекцией. Число этих людей составляет около пяти миллионов человек. Причины этому могут быть самые разные - некоторые ошибочно полагают, что достаточно и одной дозы, другие опасаются усиления побочных эффектов при второй инъекции, а кому-то было рекомендовано отказаться от бустера по медицинским показаниям. Где же правда?
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Фото 〉 Звездные выходные: 9 мая, День матери, вакцинация и отдых на Мальдивах. Этот конец недели был богатым на события. Большинство российских знаменитостей отмечали День Победы и делились фотографиями своих родных, латвийские звезды отмечали День матери, а кто-то отправился в теплые края.
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