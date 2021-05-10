РФШ обыграла "Вентспилс" и стала лидером чемпионата Латвии

Единственный гол в матче на 7-й минуте забил защитник Жига Липушчек, который после навеса Петра Мареша в штрафную "Вентспилса" головой отправил мяч в сетку.

На 40-й минуте РФШ имела возможность удовить преимущество, но Седрик Куадио не реализовал выход один на один с вратарём Владиславом Лазаревым. У "Вентспилса" также была пара неплохих моментов для взятия ворот, но каждый раз на высоте был голкипер рижан Витаутас Черняускас.