РФШ обыграла "Вентспилс" и стала лидером чемпионата Латвии
В понедельник, 10 мая, футбольный клуб РФШ на своём поле обыграл "Вентспилс" (1:0) и стал лидером чемпионата Латвии, обогнав "Валмиеру".
В понедельник, 10 мая, футбольный клуб РФШ на своём поле обыграл "Вентспилс" (1:0) и стал лидером чемпионата Латвии, обогнав "Валмиеру".
Единственный гол в матче на 7-й минуте забил защитник Жига Липушчек, который после навеса Петра Мареша в штрафную "Вентспилса" головой отправил мяч в сетку.
На 40-й минуте РФШ имела возможность удовить преимущество, но Седрик Куадио не реализовал выход один на один с вратарём Владиславом Лазаревым. У "Вентспилса" также была пара неплохих моментов для взятия ворот, но каждый раз на высоте был голкипер рижан Витаутас Черняускас.
Таким образом, РФШ после этой победы возглавила турнирную таблицу "Вирслиги", обогнав "Валмиеру".
Следующий тур "Вирслиги":