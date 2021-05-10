Лукашенко подписал декрет, указывающий, кому перейдет власть, если его убьют. Зачем ему это?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Стало известно, как будет действовать декрет о передаче власти в случае гибели Александра Лукашенко. Текст документа опубликован и уже вступил в силу. Декрет под названием "О защите суверенитета и защите конституционного строя" Лукашенко подписал накануне. В документе говорится о порядке действий, если глава государства умрет в результате покушения, терроризма или внешней агрессии.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.