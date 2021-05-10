Пн, 10.05.2021
Я не всегда говорю правильно - мне не хватает интонации или многообразия языка, но людям это может показаться довольно смешным. Илон Маск
Илон Маск

Лукашенко подписал декрет, указывающий, кому перейдет власть, если его убьют. Зачем ему это?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Кремль использует европейских чиновников для вмешательства в политику ЕС, заявил Михаил Ходорковский
  • Российские власти спрогнозировали достижение коллективного иммунитета от коронавируса уже к сентябрю
  • В случае насильственный смерти Лукашенко, власть в Беларуси перейдет Совбезу и премьеру страны. Такой декрет подписал сам Лукашенко. Зачем он ему нужен?
  • В Грузии вышел на свободу оппозиционер Ника Мелия, после ареста которого в стране сменилось правительство

Стало известно, как будет действовать декрет о передаче власти в случае гибели Александра Лукашенко. Текст документа опубликован и уже вступил в силу. Декрет под названием "О защите суверенитета и защите конституционного строя" Лукашенко подписал накануне. В документе говорится о порядке действий, если глава государства умрет в результате покушения, терроризма или внешней агрессии.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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