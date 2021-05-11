Видео ⟩ В Риге водитель бусика разбил семь машин и сбежал

К удивлению полиции, рядом с местом аварии никого не было. Понимая, что виновный, вероятно, скрылся, сотрудники полиции попытались понять, что же здесь произошло на самом деле, и вскоре поняли, что, вероятно, виноват водитель бусика.

Вскоре к месту происшествия прибыли несколько очевидцев, которые видели произошедшее после сильного удара из окон квартир. Они увидели как минимум двух молодых людей в разбившемся бусике и указали направление, в котором они уехали после аварии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

Старший инспектор Курземского управления Рижской муниципальной полиции Янис Асаритис сообщил программе Degpunktā, что после привлечения дополнительных сил,

во время патрулирования прилегающей территории был замечен мужчина, который лег на землю, чтобы его не заметила полиция. 1

"К этому человеку обратились, и в ходе разговора выяснилось, что он был замешан в дорожно-транспортном происшествии на улице Дзирциема", - говорит Асаритис.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Первая бригада полиции, которая в то время все еще находилась на месте аварии, также направилась к ближайшему перекрестку, где встретила, по всей видимости, находящегося в состоянии алкогольного опьянения пассажира, который признался, что водитель также находился в состоянии алкогольного опьянения.