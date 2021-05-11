Более строгие ограничения и "концепция D+": Что обсудит правительство?

Заседание Кабинета министров начнется в 10.00.

Планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании и вакцинации.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, он не считает, что правительству будет предложено принять какие-либо новые ограничения для снижения заболеваемости Covid-19.

Премьер-министр подчеркнул, что главное - двигаться в сторону продолжения вакцинации от Covid-19, что принесет положительный эффект.

На вопрос, обсуждала ли коалиция реализацию сценария D с учетом изменения эпидемиологической ситуации, а также может ли реализация этого сценария отменить централизованные экзамены и чемпионат мира по хоккею в Латвии, Кариньш ответил, что правительство несколько недель назад приняло "принцип светофора" - порядок, при каких обстоятельствах требуются более строгие ограничения. Министр здравоохранения заявил, что ни один из этих критериев пока не достигнут.