Вт, 11.05.2021
Вакцинированные не представляют собой такую же угрозу, как непривитые люди. Правительство должно четко определить, чтобы люди понимали, для чего им надо вакцинироваться Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Более строгие ограничения и "концепция D+": Что обсудит правительство?

ФОТО: LETA

Правительство сегодня, 11 мая, обсудит актуальную эпидемиологическую ситуацию в стране.

Заседание Кабинета министров начнется в 10.00.

Планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании и вакцинации.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, он не считает, что правительству будет предложено принять какие-либо новые ограничения для снижения заболеваемости Covid-19.

Премьер-министр подчеркнул, что главное - двигаться в сторону продолжения вакцинации от Covid-19, что принесет положительный эффект.

На вопрос, обсуждала ли коалиция реализацию сценария D с учетом изменения эпидемиологической ситуации, а также может ли реализация этого сценария отменить централизованные экзамены и чемпионат мира по хоккею в Латвии, Кариньш ответил, что правительство несколько недель назад приняло "принцип светофора" - порядок, при каких обстоятельствах требуются более строгие ограничения. Министр здравоохранения заявил, что ни один из этих критериев пока не достигнут.

При этом Кариньш отметил, что, если обстоятельства изменятся к худшему, правительство решит, что делать дальше, и обсудит такую возможность в коалиции. Он добавил, что такого обсуждения еще не было, потому что нет и таких обстоятельств.

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