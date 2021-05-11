Вт, 11.05.2021
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Кришьянис Кариньш

В Латвии за сутки выявлено 659 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,7%

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 659 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50-59;
  • один человек - в возрасте от 60-69;
  • один человек - в возрасте от 70-79;
  • один человек - в возрасте от 80-89;

На данный момент в Латвии скончались 2217 человек, заразившихся Covid-19.

За последние сутки проведено 17 957 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,7%. 

Кумулятивный двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей продолжает расти и с субботы превышает 450 случаев. В понедельник этот показатель составлял 462,8 случая.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 124 960 человек. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели было выявлено 8828 новых случаев заражения Covid-19.

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