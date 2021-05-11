В Латвии за сутки выявлено 659 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,7%

Умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50-59;

один человек - в возрасте от 60-69;

один человек - в возрасте от 70-79;

один человек - в возрасте от 80-89;

На данный момент в Латвии скончались 2217 человек, заразившихся Covid-19.

За последние сутки проведено 17 957 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,7%.

Кумулятивный двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей продолжает расти и с субботы превышает 450 случаев. В понедельник этот показатель составлял 462,8 случая.