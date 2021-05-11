Определились все участники Кубка Стэнли-2021

В Центральном дивизионе участниками плей-офф НХЛ стали "Каролина Харрикейнз", "Флорида Пантерз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нэшвилл Предаторз". Отметим, что в плей-офф сенсационно не попал "Даллас Старз", который в прошлом году добрался до финала Кубка Стэнли.

В Восточном дивизионе вышли в плей-офф - "Питтсбург Пингвинз", "Вашингтон Кэпиталз", "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В Северном - "Торонто Мэйпл Лифс", "Эдмонтон Ойлерз", "Виннипег Джетс" и "Монреаль Канадиенс".

В Западном - "Вегас Голден Найтс", "Колорадо Эвеланш", "Миннесота Уайлд" и "Сент-Луис Блюз".

Также определились и первые пары: "Питтсбург Пингвинз" сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Каролина Харрикейнз" с "Нэшвилл Предаторз", "Флорида Пантерз" с "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Вашингтон Кэпиталз" против "Бостон Брюинз".

Отметим, что матчи плей-офф могут стартовать уже 15 мая, о чём ранее заявлял комиссар НХЛ Билл Дейли.