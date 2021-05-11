Генпрокурор: погибший в Тукумсе сотрудник NMPD не сообщал полиции об угрозах

Он отметил, что первый случай с участием конкретного человека, попавший в поле зрения полиции Тукумса, был "связан совершенно с другими случаями", а не с гомофобией или последующими сообщениями об угрозах.

"У полиции вообще не было информации, связанной с гомофобией. Это также подтверждает вторая жертва - они получали текстовые сообщения, но, к сожалению, не обращались в полицию, и полиция ничего не знала об угрозах. К сожалению, не было ясности в отношении существующих обстоятельств,

поэтому такой ажиотаж был поднят неоправданно", - прокомментировал генпрокурор.

Он подчеркнул, что если бы информация о сообщениях об угрозах прозвучала в публичном пространстве, полиция отреагировала бы, но "к сожалению, погибший сохранил эту информацию при себе".

"Если бы он сообщил обо всем, в дело была бы вовлечена полиция", - сказал Стуканс.

Уже сообщалось, что дело пострадавшего в огне и скончавшегося в Тукумсе работника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) расследуют как доведение до самоубийства, однако доказательства по-прежнему не дают оснований считать, что произошло преступление на почве гомофобии.

Кроме того, полиция отмечает, что в публичной среде звучат субъективные мнения и упоминаются различные версии происшествия, в то же время выражается непонимание закрытостью деталей расследования, в связи с чем стражи порядка напоминают, что расследование не ведется публично.

Оно проводится объективно и комплексно под пристальным контролем прокуратуры, и полиция проверяет все версии, обстоятельства и факты, которые могут иметь отношение к инциденту в Тукумсе.

Более подробные комментарии полиция не предоставляет в интересах следствия.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена вероятность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция сообщила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин.