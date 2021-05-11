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Как дела у соперников сборной Латвии? Собрали всё, что известно за 10 дней до начала ЧМ по хоккею

В 2019 году чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии ФОТО: Reuters/ScanPix

До старта чемпионата мира по хоккею в Риге остаётся полторы недели, но до сих пор достаточно мало информации о составах команд, которые прибудут в столицу Латвии. Собрали всё, что известно о потенциальных составах соперников сборной Латвии на групповом этапе.

Сборная Латвии будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией. Каждая сборная сможет заявить на турнир 28 хоккеистов. В четвертьфинал выйдут четыре сильнейшие команды из обеих групп.

Первая игра: Канада - Латвия (21 мая, 20:15)

В первом матче турнира сборная Латвии встретиться с Канадой, которая 26 раз побеждала на мировых первенствах. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является Россия вместе с СССР (5 тутилов у России, 22 - у СССР).

Главным тренером сборной Канады является опытный специалист Джерард Галлант, который работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в "Коламбус Блю Джекетс", "Флорида Пантерз" и "Вегас Голден Найтс".

В сезоне-2017/18 Галлант получил Приз Джека Адамса, который ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

Ранее Галлант работал ассистентом главного тренера сборной Канады и помог команде завоевать золотые медали на ЧМ-2007 и серебряные на ЧМ-2017.

По данным TSN, сборной Канаде в Риге могли бы помочь нападающие клуба "Оттава Сенаторз" Коннор Браун и Дрейк Батерсон.

27-летний Браун в 55 матчах этого сезона забросил 20 шайб - это лучший результат среди игроков "Оттавы". Также на его счету 14 результативных передач. Что касается 23-летнего Батерсона, то на счету нападающего 34 (17+17) очка.

Известный обозреватель НХЛ Эллиотт Фридман, на Twitter которого подписано больше полумиллиона человек, сообщил, что сборной Канаде в Латвии мог бы помочь Майкл Бантинг. 25-летний нападающий в этом сезоне дебютировал в НХЛ за "Аризона Койотис". На его счету 13 (10+3) очков в 21 матче.

Вторая игра: Латвия - Казахстан (22 мая, 20:15)

Казахстан - одна из немногих команд, которая уже объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Костяк сборной будет состоять из игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс".

В минувшем сезоне "Барыс" занял шестое место в Восточной конференции, но в плей-офф Кубка Гагарина вылетел уже в первом раунде.

В состав сборной Казахстана включены несколько натурализованных хоккеистов, которые в этом сезоне играли за "Барыс" - вратарь Хенрик Карлссон (Швеция), защитники Даррен Диц, Джесси Блэкер (оба - Канада), Виктор Сведберг (Швеция) и нападающий Кёртис Волк (Канада).

27-летний Диц в минувшем сезоне КХЛ был третьим по результативности защитником. В 53 матчах хоккеист набрал 37 (17+20) очков.

13 и 15 мая сборная Казахстана проведёт два проверочных матча против команды Беларуси.

Третья игра: Латвия - Италия (24 мая, 16:15)

В начале мая сборная Италии провела проверочные матчи против команды Франции. В первом поединке итальянцы одержали победу со счётом 1:0, а во втором потерпели поражение - 1:4.

И в первом и во втором матчах голами в составе сборной Италии отметились игроки команды "Больцано" (Анджело Мичели и Даниэль Франк), которая в этом сезоне заняла второе место в Ледовой хоккейной лиге (ICE Hockey League). Это главная хоккейная лига Австрии, в которой представлены восемь австрийских команд и по одной из Словакии, Венгрии и Италии.

Четвёртая игра: США - Латвия (27 мая, 16:15)

Сборной США на предстоящем чемпионате мира в Риге может помочь нападающий Кевин Лабанк, который также как и латвийский хоккеист Рудольф Балцерс выступает за "Сан-Хосе Шаркс". Об этом сообщает журналист Кёртис Пешелка.

25-летний Лабанк в этом сезоне НХЛ провёл 54 матча, в которых набрал 28 (12+16) очков. Благодаря этому показателю он является шестым лучшим бомбардиром "Сан-Хосе" в этом сезоне.

Другой журналист Крейг Морган сообщает, что сборную США в Риге может представлять нападающий "Аризона Койотис" Конор Гарленд, который в 49 матчах сезона набрал 39 (12+27) очков.

Пятая игра: Латвия - Норвегия (28 мая, 20:15)

В начале мая хоккеисты сборной Норвегии провели три проверочных матча и во всех потерпели поражения - 0:4 против Дании, а также 3:5 и 2:5 против Швеции.

В первом проигранном шведам матче голом и двумя результативными передачами отметился Томми Кристиансен, который в этом сезоне выступал за норвежский клуб "Ставангер Ойлерз".

В начале сезона за эту команду выступал Рудольф Балцерс, который в Норвежской хоккейной лиге поддерживал спортивную форму и получил необходимую практику, чтобы затем отправиться в НХЛ.

12 и 13 мая сборная Норвегии проведёт два проверочных матча против команды Дании.

Шестая игра: Финляндия - Латвия (30 мая, 20:15)

Так как в прошлом году чемпионат мира не состоялся из-за пандемии коронавируса, титул лучшей сборной по-прежнему принадлежит Финляндии, которая победила в 2019 году.

Впереди у действующих чемпионов мира три проверочных матча в Праге - 12 мая против Чехии, 13 мая против России и 15 мая против Швеции. На проверочный турнир в столицу Чехии сборная Финляндии включила в состав 14 игроков КХЛ. Среди кандидатов есть также хоккеисты из чемпионатов Швейцарии, Швеции и Финляндии.

В составе сборной Финляндии есть также два чемпиона КХЛ, которые вместе с Бобом Хартли завоевали Кубок Гагарина, выступая за омский "Авангард" - защитники Оливер Каски и Вилле Покка.

25-летний Каски провёл результативный сезон - в регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 58 матчей, набрав 34 (13+21) очка, а в 24 матчах плей-офф - 10 (3+7) очков.

26-летний Покка принял участие в 31 матче и набрав 13 (4+9) очков, а в Кубке Гагарина - 5 (1+4) очков.

В распоряжении сборной Финляндии есть также 30-летний вратарь Юхо Олкинуора, который в составе "Металлурга" отразил 93,5% бросков - это второй лучший показатель в лиге.

За место в составе сражается также 25-летний защитник Тони Сунд, который в составе рижского "Динамо" провёл 34 матча и сделал 11 результативных передач.

Также как и на прошлом чемпионате мира в составе финской сборной есть Марко Анттила. Напомним, в финале ЧМ-2019 он забросил две шайбы и помог своей команде обыграть Канаду - 3:1.

35-летний Анттила в этом сезоне был одноклубником Яниса Калниньша в "Йокерите". Опытный нападающий провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (8+6) очков.

Седьмая игра: Германия - Латвия (1 июня, 20:15)

Немецкие хоккеисты в конце апреля и начале мая провели аж шесть проверочных матчей, правда, только в одном из них сборной Германии удалось победить:

  • 3:4 против Словакии (в серии буллитов)
  • 1:2 против Словакии
  • 1:4 против Чехии
  • 4:5 против Чехии
  • 1:4 против Беларуси
  • 2:0 против Беларуси

Состав сборной Германии практически полностью состоит из игроков Немецкой хоккейной лиги (DEL). В списке кандидатов есть также Корбиниан Хольцер, который в минувшем сезоне КХЛ выступал за "Автомобилист" - 25 матчей и 4 (1+3) очка.

На счету 33-летнего защитника также 206 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где ему удалось забросить 6 шайб и отдать 21 результативную передачу. За океаном хоккеист выступал за "Торонто Мейпл Лифс", "Анахайм Дакс" и "Нэшвилл Предаторз".

Сборной Германии в Риге не помогут нападающий Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз") и вратарь Филипп Грубауэр ("Колорадо Эвеланш"), которые будут помогать своим командам в плей-офф Кубка Стэнли.

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