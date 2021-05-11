Как дела у соперников сборной Латвии? Собрали всё, что известно за 10 дней до начала ЧМ по хоккею

Сборная Латвии будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией. Каждая сборная сможет заявить на турнир 28 хоккеистов. В четвертьфинал выйдут четыре сильнейшие команды из обеих групп.

Первая игра: Канада - Латвия (21 мая, 20:15)

В первом матче турнира сборная Латвии встретиться с Канадой, которая 26 раз побеждала на мировых первенствах. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является Россия вместе с СССР (5 тутилов у России, 22 - у СССР).

Главным тренером сборной Канады является опытный специалист Джерард Галлант, который работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в "Коламбус Блю Джекетс", "Флорида Пантерз" и "Вегас Голден Найтс".

В сезоне-2017/18 Галлант получил Приз Джека Адамса, который ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

Ранее Галлант работал ассистентом главного тренера сборной Канады и помог команде завоевать золотые медали на ЧМ-2007 и серебряные на ЧМ-2017.

По данным TSN, сборной Канаде в Риге могли бы помочь нападающие клуба "Оттава Сенаторз" Коннор Браун и Дрейк Батерсон.

27-летний Браун в 55 матчах этого сезона забросил 20 шайб - это лучший результат среди игроков "Оттавы". Также на его счету 14 результативных передач. Что касается 23-летнего Батерсона, то на счету нападающего 34 (17+17) очка.

Известный обозреватель НХЛ Эллиотт Фридман, на Twitter которого подписано больше полумиллиона человек, сообщил, что сборной Канаде в Латвии мог бы помочь Майкл Бантинг. 25-летний нападающий в этом сезоне дебютировал в НХЛ за "Аризона Койотис". На его счету 13 (10+3) очков в 21 матче.

Вторая игра: Латвия - Казахстан (22 мая, 20:15)

Казахстан - одна из немногих команд, которая уже объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Костяк сборной будет состоять из игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс".

В минувшем сезоне "Барыс" занял шестое место в Восточной конференции, но в плей-офф Кубка Гагарина вылетел уже в первом раунде.

В состав сборной Казахстана включены несколько натурализованных хоккеистов, которые в этом сезоне играли за "Барыс" - вратарь Хенрик Карлссон (Швеция), защитники Даррен Диц, Джесси Блэкер (оба - Канада), Виктор Сведберг (Швеция) и нападающий Кёртис Волк (Канада).

27-летний Диц в минувшем сезоне КХЛ был третьим по результативности защитником. В 53 матчах хоккеист набрал 37 (17+20) очков.

13 и 15 мая сборная Казахстана проведёт два проверочных матча против команды Беларуси.

Третья игра: Латвия - Италия (24 мая, 16:15)

В начале мая сборная Италии провела проверочные матчи против команды Франции. В первом поединке итальянцы одержали победу со счётом 1:0, а во втором потерпели поражение - 1:4.