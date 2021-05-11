Как дела у соперников сборной Латвии? Собрали всё, что известно за 10 дней до начала ЧМ по хоккею

Четвёртая игра: США - Латвия (27 мая, 16:15)
Сборной США на предстоящем чемпионате мира в Риге может помочь нападающий Кевин Лабанк, который также как и латвийский хоккеист Рудольф Балцерс выступает за "Сан-Хосе Шаркс". Об этом сообщает журналист Кёртис Пешелка.
25-летний Лабанк в этом сезоне НХЛ провёл 54 матча, в которых набрал 28 (12+16) очков. Благодаря этому показателю он является шестым лучшим бомбардиром "Сан-Хосе" в этом сезоне.
Другой журналист Крейг Морган сообщает, что сборную США в Риге может представлять нападающий "Аризона Койотис" Конор Гарленд, который в 49 матчах сезона набрал 39 (12+27) очков.
Пятая игра: Латвия - Норвегия (28 мая, 20:15)
В начале мая хоккеисты сборной Норвегии провели три проверочных матча и во всех потерпели поражения - 0:4 против Дании, а также 3:5 и 2:5 против Швеции.
В первом проигранном шведам матче голом и двумя результативными передачами отметился Томми Кристиансен, который в этом сезоне выступал за норвежский клуб "Ставангер Ойлерз".
В начале сезона за эту команду выступал Рудольф Балцерс, который в Норвежской хоккейной лиге поддерживал спортивную форму и получил необходимую практику, чтобы затем отправиться в НХЛ.
12 и 13 мая сборная Норвегии проведёт два проверочных матча против команды Дании.
Шестая игра: Финляндия - Латвия (30 мая, 20:15)
Так как в прошлом году чемпионат мира не состоялся из-за пандемии коронавируса, титул лучшей сборной по-прежнему принадлежит Финляндии, которая победила в 2019 году.
Впереди у действующих чемпионов мира три проверочных матча в Праге - 12 мая против Чехии, 13 мая против России и 15 мая против Швеции. На проверочный турнир в столицу Чехии сборная Финляндии включила в состав 14 игроков КХЛ. Среди кандидатов есть также хоккеисты из чемпионатов Швейцарии, Швеции и Финляндии.
В составе сборной Финляндии есть также два чемпиона КХЛ, которые вместе с Бобом Хартли завоевали Кубок Гагарина, выступая за омский "Авангард" - защитники Оливер Каски и Вилле Покка.
25-летний Каски провёл результативный сезон - в регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 58 матчей, набрав 34 (13+21) очка, а в 24 матчах плей-офф - 10 (3+7) очков.
26-летний Покка принял участие в 31 матче и набрав 13 (4+9) очков, а в Кубке Гагарина - 5 (1+4) очков.
В распоряжении сборной Финляндии есть также 30-летний вратарь Юхо Олкинуора, который в составе "Металлурга" отразил 93,5% бросков - это второй лучший показатель в лиге.
За место в составе сражается также 25-летний защитник Тони Сунд, который в составе рижского "Динамо" провёл 34 матча и сделал 11 результативных передач.
Также как и на прошлом чемпионате мира в составе финской сборной есть Марко Анттила. Напомним, в финале ЧМ-2019 он забросил две шайбы и помог своей команде обыграть Канаду - 3:1.
35-летний Анттила в этом сезоне был одноклубником Яниса Калниньша в "Йокерите". Опытный нападающий провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (8+6) очков.
Седьмая игра: Германия - Латвия (1 июня, 20:15)
Немецкие хоккеисты в конце апреля и начале мая провели аж шесть проверочных матчей, правда, только в одном из них сборной Германии удалось победить:
- 3:4 против Словакии (в серии буллитов)
- 1:2 против Словакии
- 1:4 против Чехии
- 4:5 против Чехии
- 1:4 против Беларуси
- 2:0 против Беларуси
Состав сборной Германии практически полностью состоит из игроков Немецкой хоккейной лиги (DEL). В списке кандидатов есть также Корбиниан Хольцер, который в минувшем сезоне КХЛ выступал за "Автомобилист" - 25 матчей и 4 (1+3) очка.
На счету 33-летнего защитника также 206 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где ему удалось забросить 6 шайб и отдать 21 результативную передачу. За океаном хоккеист выступал за "Торонто Мейпл Лифс", "Анахайм Дакс" и "Нэшвилл Предаторз".
Сборной Германии в Риге не помогут нападающий Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз") и вратарь Филипп Грубауэр ("Колорадо Эвеланш"), которые будут помогать своим командам в плей-офф Кубка Стэнли.