Вт, 11.05.2021
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Covid-19: В Литве выявлено 1226 новых случаев, в Эстонии - 359

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1226 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил во вторник, 11 мая, Департамент статистики Литвы. В Эстонии 359 новых случаев.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 602,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 259 862 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4053 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8184 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5379 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 359 тестов (6,7%), скончались двое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 346,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,6%.

В больницах Эстонии находятся 272 пациента с коронавирусом.

Привит в Эстонии 375 561 человек, в том числе 161 771 получил обе дозы вакцины.

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