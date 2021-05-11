Covid-19: В Литве выявлено 1226 новых случаев, в Эстонии - 359

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 602,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 259 862 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4053 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8184 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5379 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 359 тестов (6,7%), скончались двое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 346,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,6%.

В больницах Эстонии находятся 272 пациента с коронавирусом.