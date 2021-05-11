Видео ⟩ Саманта Тина отправилась на "Евровидение"

В интервью LTV Саманта заявила, что полностью готова. Сложены не только чемоданы, но и флаги.

Певица подчеркнула, что ей и ее бэк-вокалисткам очень важно хорошо выглядеть не только во время конкурса, но и вне его.

"Нам все время приходится думать, как мы выглядим. Как мы себя презентуем и преподносим. Все-таки мы представляем страну", - отмечает Тина.

Что касается антикоронавирусных мер, то она указала, что везде были проведены тесты, ведь здоровье и безопасность на первом месте.

"Главное - не поскользнуться. Мы не собираемся ни с кем ссориться, мы будем представлять нашу страну с большой гордостью и чувством ответственности. Как я уже сказала ранее, это все равно что защищать дипломную работу", - резюмировала Саманта.

На прощание она поделилась роликом из аэропорта "Рига".

65-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в Нидерландах. В нем представлены 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

Саманта Тина отправилась на конкурс с песней The Moon is Rising. Она выступит 20 мая под номером 15.