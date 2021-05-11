Сборная России объявила расширенный состав для подготовки к Евро-2020

На данный момент в списке присутствует 30 футболистов.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунёв ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семёнов ("Ахмат").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

Ещё семеро футболистов вошли в резервный список сборной России: вратарь Александр Максименко ("Спартак"), защитники Дмитрий Чистяков ("Зенит") и Игорь Смольников ("Краснодар"), полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо") и Резиуан Мирзов ("Химки"), а также нападающий Фёдор Смолов ("Локомотив").

Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.