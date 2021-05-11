Вт, 11.05.2021
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Рудольф Балцерс не поможет сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Рудольф Балцерс ФОТО: AP/ Scanpix

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Рудольф Балцерс не поможет сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Виестурс Козиолс.

Балцерсу необходимо залечить травму плеча, которую он получил в текущем сезоне. Кроме того, у латвийского нападающего нет контракта на следующий сезон. Это два главных фактора, почему хоккеист не примет участия в чемпионате мира.

В этом сезоне Балцерс в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 8 шайб и сделал 9 результативных передач.

Напомним, сборная Латвии до начала чемпионата мира проведёт два проверочных матча против команды Швейцарии. Обе игры пройдут в Риге 14 и 15 мая.

На чемпионате мира сборная Латвии будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией. Каждая сборная сможет заявить на турнир 28 хоккеистов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

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