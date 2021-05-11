Рудольф Балцерс не поможет сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Балцерсу необходимо залечить травму плеча, которую он получил в текущем сезоне. Кроме того, у латвийского нападающего нет контракта на следующий сезон. Это два главных фактора, почему хоккеист не примет участия в чемпионате мира.

В этом сезоне Балцерс в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 8 шайб и сделал 9 результативных передач.

Напомним, сборная Латвии до начала чемпионата мира проведёт два проверочных матча против команды Швейцарии. Обе игры пройдут в Риге 14 и 15 мая.

На чемпионате мира сборная Латвии будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией. Каждая сборная сможет заявить на турнир 28 хоккеистов.