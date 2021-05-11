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В целях улучшения и укрепления здоровья населения с особой поддержкой малообеспеченных жителей в Латвии приступил к работе новый благотворительный фонд “Фонд TZMO Вместе меняем мир”.

Учредителями фонда стали ведущий европейский производитель гигиенических товаров TZMO SA и международный фонд Razem zmieniamy świat (Вместе меняем мир), обладающие многолетним опытом и безупречной репутацией в реализации проектов здравоохранения и медицинского просвещения во многих странах мира.

Одним из первых проектов “Фонда TZMO Вместе меняем мир” и бренда гигиенических товаров Seni в Латвии стало издание информативного справочника Пора домой. Он содержит полезную практическую информацию о том, как помочь выписавшемуся из больницы человеку успешно выздороветь, если необходима реабилитация, профессиональная помощь по улучшению качества жизни и пр. Справочник в количестве 10 000 уже распространен более чем в 30 латвийских больницах и учреждениях социальной заботы.

ФОТО: Пресс-фото

“Встречаясь с медиками и работниками социальной заботы, мы поняли, насколько важно пациентам знать о том, какие услуги доступны, если необходимо дальнейшее лечение или реабилитация. После выписки из больницы возникает множество вопросов о возможностях, обеспечиваемых государственными и муниципальными учреждениями или негосударственными организациями. Чтобы облегчить работу медикам и обобщить в одном издании максимум информации, мы создали справочник Пора домой, чтобы возвращение домой проходило без тревог,” рассказывает Вия Метра, член правления "Фонда TZMO Вместе меняем мир".

Одной из целей нового фонда служит также популяризация здорового образа жизни и улучшение качества жизни длительно болеющих пациентов. Поэтому он поддерживает хорошо известной в спортивной жизни Латвии мероприятие для людей с особыми потребностями – ежегодный турнир по мини-футболу Seni Cup, уже 15 лет проводимый SIA TZMO Latvija в сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией. Турнир каждый год собирает почти два десятка команд из учреждений социальной заботы, пансионатов и обществ.

“Фонд TZMO Вместе меняем мир” поддерживает также хорошо известное в спортивной жизни Латвии и ожидаемое мероприятие для людей с особыми потребностями – ежегодный турнир по мини-футболу Seni Cup. ФОТО: Пресс-фото

„Национальные игры Seni Cup в Латвии за эти годы стали вдохновляющей, ожидаемой традицией, поддерживающей спортивный дух у многих сотен людей с особыми потребностями. К сожалению, из-за ограничений Covid-19 в прошлом году турнир не состоялся, но в этом году мы изыскали компромисс – чтобы соблюсти меры безопасности и не утратить традицию, турнир пройдет удаленно с особой программой и подготовленными для каждой команды заданиями,” рассказывает Р. Дзилюма, член правления TZMO Latvija.

Новоучрежденный фонд совместно с брендом Happy реализует также проект поддержки молодых семей, бесплатно обеспечивая детские медицинские учреждения и Детскую больницу необходимыми для ухода за младенцами гигиеническими товарами. Зоны для пеленания малышей Happy уже доступны во многих местах по всей Латвии, включая Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ), цент здоровья Aura, детскую клинику Vesels bērns, SIA Veselības centrs 4 в Риге, детский центр здоровья в Даугавпилсе и пр.

Кроме того, в сотрудничестве с ДКУБ реализуется проект поддержки малообеспеченных мамочек, которые вместе с малышами лечатся в больнице и в силу материальных обстоятельств не могут полностью обеспечить себя и новорожденного предметами гигиены.

В свою очередь в Рижском родильном доме фонд снабжает помещение для кормления и занятия для кормящих мам необходимыми младенцам гигиеническими товарами, обеспечивая малышам счастливое начало жизни. Кроме того, в Рижском родильном доме оказывается поддержка созданию парка аренды автомобильных креслиц, что позволяет семьям нескольких одновременно родившихся детей бесплатно получить во временное пользование этот столь необходимый для безопасности крошечных пассажиров аксессуар.

“Для нас большая честь, что в Латвии развитие этого глобального благотворительного фонда доверено предприятию TZMO Latvija. Мы готовы реализовывать новые инициативы и продолжать и совершенствовать начатые в предыдущие годы благотворительные проекты. Наша цель – укреплять здоровье жителей Латвии, давать людям новые знания и просвещать по важным медицинским вопросам, помогая жить более полноценной и счастливой жизнью,” отмечает Р.Дзилюма.

“Фонд TZMO Вместе меняем мир” зарегистрирован в Регистре обществ и фондов со статусом организации общественного блага, что позволяет жертвователям получать налоговые льготы.

Призываем всех желающих поддержать благотворительные инициативы фонда – как предприятия, так и частных лих – вносить свои пожертвования. Реквизиты фонда: “TZMO fonds Kopā mainām pasauli", единый регистрационный № 40008303898, AS SWEDBANK, счет LV82HABA0551050397898

“Фонд TZMO Вместе меняем мир” планирует также мероприятия по укреплению здоровья общества и просвещения по медицинским вопросам, организацию обучения пациентов с длительными заболеваниями и их близких, предоставление консультаций по уходу за больными и защите их прав, популяризацию здорового образа жизни и пр.