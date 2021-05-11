В Эстонии откроются рестораны, театры и кинозалы; дети смогут вернуться в школы

Премьер-министр Этонии Каи Каллас сообщила ERR, что при принятии решений учитывались степени риска, связанные с различными видами деятельности.

По ее словам, в первую очередь было решено открыть школы, затем виды деятельности со средним уровнем риска, такие как концерты, кинотеатры и рестораны. В последних после открытия будет действовать требование половинной заполняемости, а закрываться развлекательные учреждения должны будут не позднее 22 часов.

"Мероприятия на свежем воздухе уже сейчас разрешены, но мы увеличили предельное число участников. Если пока разрешено участие до 150 человек, то со следующей недели до 250", - сказала глава правительства.

Виды деятельности с высоким риском заражения, такие как групповые тренировки, останутся запрещены до конца мая. "Мы в этом отношении ходим по тонкому льду. Мы хотим держать распространение инфекции под контролем и сейчас продлили эти ограничения до 31 мая", - уточнила Каллас.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация будет пересматриваться еженедельно, и ограничения могут меняться в зависимости от динамики распространения инфекции.