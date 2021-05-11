Видео ⟩ Путин забил восемь голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги
10 мая состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги, в рамках которого представлявший Команду легенд президент России Владимир Путин забросил восемь шайб.
10 мая состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги, в рамках которого представлявший Команду легенд президент России Владимир Путин забросил восемь шайб.
Его команда оказались сильнее и обыграла сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.
На счету Путина - восемь голов и одна результативная передача. Отметим, что восемь шайб он отправил в ворота противника и год назад.
Также в составе Команды легенд точными бросками отметились Виталий Прохоров, Сергей Шойгу и Игорь Ларионов.