Названы города и края, в которых вчера было зарегистрировано наибольшее число случаев Covid-19

В Риге за сутки зарегистрировано 197 новых случаев, и всего за 14 дней в столице заразился 2871 человек.

В Елгаве - 33 новых случая, число зараженных за последние две недели увеличилось до 359 жителей. В свою очередь в Юрмале зарегистрировано 25 новых случаев Covid-19 и 206 за 14 дней.

В Резекне и Лудзенском крае за сутки зарегистрировано по 18 зараженных, в Кекавском крае - 16, в Тукумском крае - 15, а в Лиепае - 14. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число зараженных за 14 дней в Риге - 2871, в Елгаве - 359, в Даугавпилсе - 266, в Лиепае - 212, в Юрмале - 206, в Тукумском крае - 198, в Вентспилсе - 179, в Резекне - 167, в Огрском крае - 166, а в Баусском крае - 150 жителей. В то же время в Яунприебалгском, Наукшенском и Вайньодском краях за последние две недели не было зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 100 000 жителей сейчас составляет 462,8 случая.

В 52 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 22 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 123 человека - в возрасте от 40 до 49 лет, 110 - в возрасте от 50 до 59 лет, 99 - в возрасте от 30 до 39 лет, в других возрастных группах заболевших было меньше.

Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 659 новых случаев Covid-19, четверо пациентов с этим диагнозом скончались.

За прошедшие сутки проведено 17 957 тестов на Covid-19, 3,7% из них были положительными.

Всего в Латвии зарегистрировано 124 960 случаев заражения Covid-19. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели было выявлено 8828 новых случаев заражения Covid-19.

В понедельник было зарегистрировано четыре смерти пациентов с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет.

На данный момент в Латвии скончались 2217 человек, заразившихся Covid-19.

За прошедшие сутки было госпитализировано 56 пациентов с Covid-19, 63 пациента были выписаны, таким образом, общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 681 позавчера до 666 человек вчера.

У 587 человек состояние средней тяжести, 79 находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, состояние 11,8% госпитализированных пациентов с Covid-19 в настоящее время оценивается как тяжелое.