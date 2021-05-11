Главное за 11 мая ⟩ Расстрел школьников в Казани, отстранение Крапсиса и важность сохранения ограничений
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
"Я осознал себя богом". В Казани в школе открыли стрельбу: погибли девять человек. Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в Казани в школе № 175. Погибли девять человек, еще по крайней мере 20 пострадали. Среди погибших - семь учеников школы, а также 25-летняя учительница английского языка. Позднее о пережитом рассказали выжившие дети. Прокомментировали произошедшее и российские знаменитости.
Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис отстранен от должности. На время отстранения Крапсиса исполняющим обязанности начальника Госполиции назначен заместитель начальника полиции порядка Лаурис Арайс. Отстранение связано с начатым IDB уголовным процессом о возможном мошенничестве при закупке униформы. Позднее Крапсис рассказал, что против него начат еще один уголовный процесс - по делу о закупке портативных видеорадаров.
У Рижской думы требуют вернуть плату за проезд в общественном транспорте за 4 мая. Оппозиция требует, чтобы Рижская дума возместила плату за проезд в столичном общественном транспорте 4 мая, поскольку считает, что решение об отмене бесплатного проезда в этот день должно было быть принято думой, а не исполнительным директором.
Из-за Covid-19 централизованные экзамены на этой неделе не смогут сдать около 40 выпускников школ. На Covid-19 тестируются все учащиеся 12-х классов, у которых на этой неделе начались экзамены. В целом это около 17 000 школьников. Как сообщила министр, выпускники, у которых выявлен Covid-19 или же они являются контактными лицами, смогут сдать экзамены позже.
Требования к водителям электросамокатов изменятся. Согласно поправкам к правилам дорожного движения, утвержденным правительством во вторник, 11 мая, к водителям электросамокатов будут предъявляться те же требования, что и к велосипедистам.
Коронавирус:
В Латвии за сутки выявлено 659 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,7%. Умерли четыре человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет. В больницах находятся 666 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 459,5 до 462,8 случая.
Кариньш: важно сохранить антиковидные ограничения и ускорить темпы вакцинации. На просьбу высказать свое личное мнение об усилении или ослаблении ограничений, премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил, что нужно сохранять существующие ограничения. Он также призвал переключить внимание с ограничений на более активную вакцинацию от Covid-19, в том числе говорить о преимуществах для вакцинированных людей.
Замок Дракулы в Румынии стал центром вакцинации от коронавируса. Посетителям замка Бран в центральной Румынии предлагают бесплатную прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Замок, построенный в XIV веке, называют замком Дракулы. Так правительство Румынии рассчитывает привлечь как можно больше граждан к вакцинации.
"Мы можем провалиться в бездну в любой момент": врачи о росте заболеваемости в стране. Распространение Covid-19 в Латвии продолжает расти, а эпидемиологическая ситуация, к сожалению, ухудшается. Поэтому министр здравоохранения считает, что правительство должно начать готовиться к более радикальным шагам по ограничению распространения вируса и быть готовым к введению "концепции D+", что означает введение так называемого локдауна.
Мукормикоз: черный грибок, из-за которого переболевшие Covid-19 в Индии лишаются глаз. Врачи в Индии сообщают о растущем числе случаев заражения людей, уже больных или выздоровевших от коронавируса, агрессивной грибковой инфекцией, которая ведет к потере зрения, а порой и к смерти.
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