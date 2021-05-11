Украина обвинила в государственной измене "кума Путина" Виктора Медведчука
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в киевский дом кума российского президента Владимира Путина, председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, пишет украинская служба Радио Свобода.
"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", – сообщили в пресс-службе ведомства. По данным издания "Зеркало недели", обыск проходит в доме по улице Монтажников в Киеве. Местонахождение Медведчука пока не известно.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что в отношении Медведчука выдвинуто подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".
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