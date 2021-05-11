Вт, 11.05.2021
Людей было много, хотя серьезных нарушений не зафиксировано начальник Государственной полиции Арманд Рукс о праздновании 9 мая в Риге
начальник Государственной полиции Арманд Рукс о праздновании 9 мая в Риге

Украина обвинила в государственной измене "кума Путина" Виктора Медведчука

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Казани 19-летний юноша открыл огонь по ученикам гимназии. Девять человек погибли, больше 20 ранены.
  • В Москве вынесли приговор активистам за то, что они облили краской здание.
  • Кума Путина, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. Сотрудники СБУ обыскивают его дом.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в киевский дом кума российского президента Владимира Путина, председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, пишет украинская служба Радио Свобода.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", – сообщили в пресс-службе ведомства. По данным издания "Зеркало недели", обыск проходит в доме по улице Монтажников в Киеве. Местонахождение Медведчука пока не известно.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что в отношении Медведчука выдвинуто подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back