Украина обвинила в государственной измене "кума Путина" Виктора Медведчука

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Кума Путина, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. Сотрудники СБУ обыскивают его дом.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в киевский дом кума российского президента Владимира Путина, председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, пишет украинская служба Радио Свобода.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", – сообщили в пресс-службе ведомства. По данным издания "Зеркало недели", обыск проходит в доме по улице Монтажников в Киеве. Местонахождение Медведчука пока не известно.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что в отношении Медведчука выдвинуто подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".

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