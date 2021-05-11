Политическое завещание: что оно означает и спасет ли режим Беларуси "коллективный Лукашенко"

Подготовка к ЧП, делегирование полномочий - и есть венец правления первого президента? Всё, что он готов оставить в качестве политического завещания?

На самом деле декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках да штыках.

Есть вопросы и к тому, что принесет декрет. Возникает опасность заговора силовиков, у которых появился соблазн заполучить полную власть. Может возникнуть тайная смычка верхушки белорусской номенклатуры с Москвой, у которой свои виды на транзит власти в стране. Да и вообще вопрос, насколько дееспособным окажется "коллективный Лукашенко".

Но главное, общество так и не получает ответа на вопрос о естественной - без снайпера или чая с полонием - смене власти.

Итак, в случае насильственной смерти Лукашенко власть переходит к Совету безопасности, а в стране вводится чрезвычайное или военное положение. О чем речь?

В материале Naviny.by объясняется, что это за меры, чем чрезвычайное положение отличается от военного, надолго ли они вводятся и бывало ли уже такое. О последнем пункте заметим: да. С 22 июня 1941 года до конца войны.

1. Почему мы об этом говорим?

В День Победы, 9 мая, был подписан декрет № 2, в котором сказано, что если президент погибнет насильственной смертью, Совет безопасности должен незамедлительно ввести чрезвычайное или военное положение.

2. Как должен принимать такое решение Совбез?

Путем тайного голосования большинством голосов своих постоянных членов. Чтобы режим ЧП или ВП был введен, решение должны поддержать не менее чем две трети членов Совбеза от их общего числа. Председательствует на заседаниях премьер-министр Беларуси. Сейчас эту должность занимает Роман Головченко.

3. Понятно, что декрет № 2 принят в расчете на будущее. А кто сейчас может ввести ЧП или ВП?

Таким правом наделен президент, для чего он подписывает указ. В обоих случаях принятое решение должно в трехдневный срок поступить на утверждение Совета Республики.

4. Чрезвычайное и военное положение - это два разных режима?

Да, они регулируются двумя различными документами. Первый - законом № 117-З от 24 июня 2002 года, второй - законом № 185-З от 13 января 2003 года.

5. Зачем вообще нужны такие меры?

Режим ЧП вводится для того, чтобы устранить либо чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, либо беспорядки, которые организуют группы лиц или организации, в результате чего гражданам грозит насилие, а стране - потеря территориальной целостности.

Режим ВП необходим, чтобы отразить нападение на страну или освободить ее от военной угрозы.

6. И что, эти режимы будут введены по всей стране?

Да. В то же время режим ЧП власти вправе объявить и в отдельных регионах республики.

7. Разница понятна, а что должны делать в этих случаях простые люди?

Подчиняться новым решениям властей, которые обязательно последуют.