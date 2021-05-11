Видео ⟩ В Плявниеках водитель Opel по неизвестной причине протаранил несколько машин

Произошедшее ДТП снял на видео свидетель.

Водитель Opel совершил безрассудный маневр, в результате чего протаранил ехавшую впереди Renault. Однако после столкновения водитель Opel не остановился, а вдавил педаль газа в пол, цепляя тех, кто попадался ему на пути.

Водитель остановил автомобиль на газоне только после того, как врезался в столб светофора. Пока водитель Renault, ставший свидетелем происшедшего, пытался понять, что только что произошло, и что делать дальше, водитель снова начал движение и на большой скорости заехал на парковку торгового центра.

В этот раз пострадали не только несколько машин, но и один из пешеходов, находившихся на парковке, сообщает передача.

Люди вокруг сразу же бросились звонить в полицию, а свидетель происшествия Алексей бросился к неадекватному водителю, чтобы вытащить ключи из замка зажигания и остановить водителя. Алексей рассказал, что водитель не понимал, что происходит, и вел себя неадекватно.

"Он ответил, что не понимает, где он. Он был в полнейшем "космосе". 21

Прибывшие на место происшествия полицейские усадили водителя Opel в оперативный транспорт и увезли на проверки, чтобы выяснить, не стало ли причиной такого поведения употребление одурманивающих веществ или же, возможно, всему виной стали серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что алкогольного опьянения у водителя констатировано не было.