Ср, 12.05.2021
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Видео ⟩ В Плявниеках водитель Opel по неизвестной причине протаранил несколько машин

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 11 мая, на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Лубанас в Плявниеках водитель Opel Insignia по невыясненным пока причинам протаранил несколько автомобилей. Известно, что водитель не был пьян, сообщает передача Degpunktā.

Произошедшее ДТП снял на видео свидетель.

Водитель Opel совершил безрассудный маневр, в результате чего протаранил ехавшую впереди Renault. Однако после столкновения водитель Opel не остановился, а вдавил педаль газа в пол, цепляя тех, кто попадался ему на пути.

Водитель остановил автомобиль на газоне только после того, как врезался в столб светофора. Пока водитель Renault, ставший свидетелем происшедшего, пытался понять, что только что произошло, и что делать дальше, водитель снова начал движение и на большой скорости заехал на парковку торгового центра.

В этот раз пострадали не только несколько машин, но и один из пешеходов, находившихся на парковке, сообщает передача.

Люди вокруг сразу же бросились звонить в полицию, а свидетель происшествия Алексей бросился к неадекватному водителю, чтобы вытащить ключи из замка зажигания и остановить водителя. Алексей рассказал, что водитель не понимал, что происходит, и вел себя неадекватно.

"Он ответил, что не понимает, где он. Он был в полнейшем "космосе".

Прибывшие на место происшествия полицейские усадили водителя Opel в оперативный транспорт и увезли на проверки, чтобы выяснить, не стало ли причиной такого поведения употребление одурманивающих веществ или же, возможно, всему виной стали серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что алкогольного опьянения у водителя констатировано не было.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā на латышском языке

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