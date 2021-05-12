"Мне нравится чуть подстрекать": Маркус Рива об обнаженных снимках, фотографиях с Боней и вакцинации

В конце апреля Маркус Рива принял участие в фотосессии вместе с экс-участницей "Дом-2" Викторией Боней.

"Прибывая в Москве я принял участие в фотосессии для бренда моего знакомого российского дизайнера. В фотосессиях бренда Volky часто снимаются артисты и известные персоны: Дима Билан, Сергей Лазарев, Maruv, Маша Малиновская и т.д. Дизайнер Дима Волков уже несколько лет приглашал меня принять участие, но все никак не получалось по времени. Сейчас наконец-то мне удалось заехать, а там уже шла съемка Виктории Бони. Если честно, я не знал, кто она. В тот момент я познакомился с ней и оценил ее привлекательность, она милая и доброжелательная. Совместная фотосессия была очень позитивной и легкой. А когда я разместил фото с Викторией в Instagram, мне тут же все начали активно писать".

Маркус вакцинировался в США. Он отметил, что давно об этом задумывался.

"Хотел еще в Москве вакцинироваться, но не хватало времени, чтобы сделать 2 прививки. Поэтому я это сделал сейчас в Америке. Я за вакцинацию! Хочу чтобы все это быстрее сделали, чтобы мы все вернулись к той жизни до 2020 года, могли спокойно путешествовать, работать!" - указал артист.

Он подчеркнул, что долго над этим не размышлял. Сейчас он получил уже вторую вакцину Phizer. В Латвию Маркус вернется полностью вакцинированным.

Что касается обнаженных снимков на Гавайских островах, то Рива подтвердил, что это была провокация.

"Мне нравится чуть подстрекать и я не считаю, что я делаю что-то пошлое или недопустимое. Что в Аризоне, что на Гавайях такие красивые места, которые хотелось запечатлеть именно так: "Ближе к природе!".