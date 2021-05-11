"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, обогнав "Челси" по количеству титулов
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии благодаря поражению "Манчестер Юнайтед" в 36-м туре Английской Премьер Лиги.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии благодаря поражению "Манчестер Юнайтед" в 36-м туре Английской Премьер Лиги.
"Манчестер Юнайтед" на своём поле принимал "Лестер" и потерпел поражение со счётом 1:2. Благодаря этому результату "Манчестер Сити", в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021.
Идущий на втором месте "Манчестер Юнайтед" потерял даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы. Для "горожан" это чемпионство стало третьим под руководством испанского специалиста.
"Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа", - сказал Гвардиола, для которого этот титул стал 31-м трофеем в тренерской карьере.
Всего "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии семь раз и по этому показателю "горожане" обошли "Челси" - у лондонцев 6 побед в АПЛ. Семь раз чемпионом Англии становилась "Астон Вилла" и лишь четыре клуба выигрывали английский чемпионат чаще, чем "Сити" - это "Эвертон" (9), "Арсенал" (13), "Ливерпуль" (19) и "Манчестер Юнайтед" (20).