"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, обогнав "Челси" по количеству титулов

"Манчестер Юнайтед" на своём поле принимал "Лестер" и потерпел поражение со счётом 1:2. Благодаря этому результату "Манчестер Сити", в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021.

Идущий на втором месте "Манчестер Юнайтед" потерял даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы. Для "горожан" это чемпионство стало третьим под руководством испанского специалиста.

"Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа", - сказал Гвардиола, для которого этот титул стал 31-м трофеем в тренерской карьере.