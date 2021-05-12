ХАМАС выпустил по Тель-Авиву 130 ракет

ХАМАС сообщила, что это месть за взрыв в результате израильской атаки в секторе Газа 12-этажного здания, в котором находились помещения членов политического бюро движения.

Силы Израиля перед ударом предупредили о нападении и позволили людям покинуть здания.

Управление гражданской авиации Израиля сообщило, что в связи с ракетным ударом приостанавливает авиасообщение в международном аэропорту имени Бен-Гуриона у Тель-Авива.

Во вторник палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю сотни ракет, а Израиль провел вылеты на прибрежной территории.

В результате израильских ударов в палестинском средиземноморском анклаве погибли 28 человек, а две женщины были убиты в результате ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль.