ХАМАС выпустил по Тель-Авиву 130 ракет
Вечером во вторник, 11, мая палестинская группировка ХАМАС выступила с заявлением, что выпустила 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов. В городе звучат сирены и слышны взрывы.
Вечером во вторник, 11, мая палестинская группировка ХАМАС выступила с заявлением, что выпустила 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов. В городе звучат сирены и слышны взрывы.
ХАМАС сообщила, что это месть за взрыв в результате израильской атаки в секторе Газа 12-этажного здания, в котором находились помещения членов политического бюро движения.
Силы Израиля перед ударом предупредили о нападении и позволили людям покинуть здания.
Во вторник палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю сотни ракет, а Израиль провел вылеты на прибрежной территории.
В результате израильских ударов в палестинском средиземноморском анклаве погибли 28 человек, а две женщины были убиты в результате ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль.
Израильские медики заявили, что еще одна 50-летняя женщина погибла в результате ракетного обстрела под Тель-Авивом.