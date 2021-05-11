Три знака Зодиака, которым повезет летом 2021 года

Везение во многом зависит от настроя, поэтому если вы не найдете свой знак Зодиака в числе главных везунчиков этого лета - не расстраивайтесь и не думайте о плохом, ведь наши мысли формируют события, а не наоборот, напоминают эксперты dailyhoro.ru.

Близнецы

Близнецов этим летом звезды и планеты сделают более успешными в любовной сфере. Большая удача ждет этих людей в поисках второй половинки и флирте.

Ночные светила существенно повысят харизму и обаяние Близнецов, так что они смогут соблазнить кого угодно и когда угодно.

У этого благотворного влияния будет и еще один плюс - успех у противоположного пола поможет представителям данного знака Зодиака в бизнесе.

Всем, кто занят в сферах, подразумевающих постоянное общение с клиентами, будет везти. Многие Близнецы смогут повысить свои продажи и в целом результативность. Это их время, поэтому нужно действовать активнее.

Дева

Девам астрологи обещают ощутимую удачу в финансовой сфере. Звезды и планеты будут большую часть лета находиться в удачном положении для активной работы, поисков новых источников дохода, открытия бизнеса. Также большой успех ждет Дев, которые планировали крупные покупки.

Определенную часть денег стоит потратить на создание нового образа - полезно обновить гардероб, приобрести какой-то аксессуар.

Звезды усилят чутье Дев, которое и без того является далеко не самым слабым. Это поможет им значительно преуспеть в творческой деятельности, в любой работе, связанной с рисками.

Весы

Весам этим летом будет везти больше, чем другим, включая даже Дев и Близнецов. Единственный минус (хотя, может, и не минус вовсе) - везение это будет не прогнозируемым и непредсказуемым в плане сфер жизни.

Неизвестно, когда и в чем повезет Весам, но это произойдет точно. Во многих случаях данное везение будет незаметным и не читаемым.