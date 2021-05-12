В Кенгарагсе подростки катались, прицепившись к вагону поезда

В конце недели местные парни из Кенгарагса придумали, как поймать адреналин, в то же время поставив под угрозу собственную жизнь. Двое парней подождали, пока на железнодорожной станции остановится поезд, и незаметно для машиниста забрались на него. Транспортное средство начало движение, и свидетель вытащил из кармана мобильный телефон, чтобы запечатлеть опасную картину. Позвонить стражам порядка никто не постарался, сообщает передача.

"Каждому, кто видит такие ситуации, когда молодежь прицепилась к поезду и едет, определенно стоит позвонить в полицию, чтобы полиция могла связаться с диспетчером железной дороги и проинформировать машиниста поезда, чтобы он мог действовать соответственно", - пояснила представитель Pasažieru vilciens Айя Бебре.

В частности, ему незамедлительно нужно было бы начать торможение, чтобы предотвратить возможность того, что кто-то из парней на большой скорости упадет и будет раздавлен. Однако в этот раз этого сделано не было, так как работники железной дороги ничего не знали. Камеры или зеркала поезда заднюю часть состава не фиксируют.

"Я спрашивала у машиниста, что делают подростки, если никто не сообщает и машинист не тормозит? Они спокойно едут до следующей остановки и, да, к сожалению это движение, они уже знают, какие расстояния между остановками, где надо ехать меньше, но есть и те, кто осознанно выбирает большие расстояния между остановками и бесстрашно едет", - сказала Бебре.

Представитель Pasažieru vilciens призвала родителей поговорить со своими детьми и напомнить об опасности таких действий. Обычно полиция фиксирует нарушителей и начинается следствие. За такое развлечение может грозить денежный штраф или даже может быть начат уголовный процесс.