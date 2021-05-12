Фракция KPV LV приняла решение об отставке Витенбергса с должности министра экономики

О решении фракции агентству LETA сообщили ее председатель Марис Можвилло и заместитель председателя Айвар Гейданс.

Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

Вопрос о дальнейшей работе Витенберга на посту министра стал актуальным после его решения покинуть KPV LV и перейти в Национальный объединение "Все для Латвии!" - "За отечество и свободу" / LNNK.

Реагируя на решение фракции KPV LV отозвать Витенбергса с должности министра экономики, ее покинули четыре депутата

После решения парламентской фракции партии KPV LV отозвать с должности министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел в Национальное объединение, четыре депутата KPV LV заявили о выходе из фракции.

Как сообщил депутат Айвар Гейданс, из фракции выходят он и депутаты Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. 3

Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

В ближайшее время они сформируют независимую депутатскую группу, в которую войдет и депутат Атис Закатистов.

Таким образом, фракция KPV LV, которая после выборов была одной из самых больших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов - это минимальное количество, допустимое для существования фракции. Теперь в состав фракции KPV LV входят Марис Можвилло, Эрик Пуценс, Иева Крапане, Ральф Немиро и Каспар Гиргенс.

Кариньш потребует отставки Витенбергса, если об этом попросит фракция KPV LV

Если парламентская фракция KPV LV четко заявит, что хочет отставки министра экономики Яниса Витенбергса, перешедшего в Национальное объединение (NA), то премьер-министр Кришьянис Кариньш потребует его отставки.

Премьер-министр подтвердил это в передаче TV3 "900 секунд", признав, что согласно коалиционному соглашению, заключенному между фракциями Сейма, у него не будет другого выбора.

Кариньш считает, что есть достаточно широкий круг людей, которые могли бы занять кресло министра экономики в случае, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса с этой должности. Премьер не ответил конкретно на вопрос, готов ли он работать с бизнесменом Петерисом Шмидре, который был назван KPV LV в числе кандидатов на должность министра экономики.

Кариньш выразил сожаление тем, что в то время, когда правительство должно принимать много важных решений, оно спорит о переделе власти, а не о работе. "К сожалению, Национальное объединение нарушило баланс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить этот баланс в коалиции, чтобы мы могли продолжать совместную работу", - сказал Кариньш.

Он подтвердил, что будет ждать ответа фракции KPV LV до конца сегодняшнего дня.