Ср, 12.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

Кариньш потребует отставки Витенбергса, если об этом попросит фракция KPV LV

Кришьянис Кариньш и Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA, Gints Ivuskans / AFP

Если парламентская фракция KPV LV четко заявит, что хочет отставки министра экономики Яниса Витенбергса, перешедшего в Национальное объединение (НО), то премьер-министр Кришьянис Кариньш потребует его отставки.

Премьер-министр подтвердил это в передаче TV3 "900 секунд", признав, что согласно коалиционному соглашению, заключенному между фракциями Сейма, у него не будет другого выбора.

Кариньш считает, что есть достаточно широкий круг людей, которые могли бы занять кресло министра экономики в случае, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса с этой должности. Премьер не ответил конкретно на вопрос, готов ли он работать с бизнесменом Петерисом Шмидре, который был назван KPV LV в числе кандидатов на должность министра экономики.

Кариньш выразил сожаление тем, что в то время, когда правительство должно принимать много важных решений, оно спорит о переделе власти, а не о работе. "К сожалению, Национальное объединение нарушило баланс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить этот баланс в коалиции, чтобы мы могли продолжать совместную работу", - сказал Кариньш.

Он подтвердил, что будет ждать ответа фракции KPV LV до конца сегодняшнего дня.

Заместитель председателя фракции KPV LV Айвар Гейданс допускает, что предстоящее сегодня голосование фракции может закончиться в пользу Витенбергса.

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