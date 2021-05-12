Кариньш потребует отставки Витенбергса, если об этом попросит фракция KPV LV

Премьер-министр подтвердил это в передаче TV3 "900 секунд", признав, что согласно коалиционному соглашению, заключенному между фракциями Сейма, у него не будет другого выбора.

Кариньш считает, что есть достаточно широкий круг людей, которые могли бы занять кресло министра экономики в случае, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса с этой должности. Премьер не ответил конкретно на вопрос, готов ли он работать с бизнесменом Петерисом Шмидре, который был назван KPV LV в числе кандидатов на должность министра экономики.

Кариньш выразил сожаление тем, что в то время, когда правительство должно принимать много важных решений, оно спорит о переделе власти, а не о работе. "К сожалению, Национальное объединение нарушило баланс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить этот баланс в коалиции, чтобы мы могли продолжать совместную работу", - сказал Кариньш.

Он подтвердил, что будет ждать ответа фракции KPV LV до конца сегодняшнего дня.