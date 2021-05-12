Премьер-министр издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса

Как сообщили в бюро премьер-министра, решение принято с учетом обязанностей главы правительства, предусмотренных договором о сотрудничестве коалиции.

До утверждения нового министра экономики его обязанности будет исполнять министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).

Распоряжение вступит в силу в пятницу, 14 мая.

В этот же день премьер созвал заседание коалиции для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

О решении фракции агентству LETA сообщили ее председатель Марис Можвилло и заместитель председателя Айвар Гейданс.

Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

Вопрос о дальнейшей работе Витенберга на посту министра стал актуальным после его решения покинуть KPV LV и перейти в Национальный объединение "Все для Латвии!" - "За отечество и свободу" / LNNK.

Фракцию KPV LV покинули четыре депутата

После решения парламентской фракции партии KPV LV отозвать с должности министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел в Национальное объединение, четыре депутата KPV LV заявили о выходе из фракции.

Как сообщил депутат Айвар Гейданс, из фракции выходят он и депутаты Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс.

Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

После голосования об отзыве Витенбергса депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Как заявил Гейданс, вышедшие из фракции депутаты считают, что обсуждение в правлении партии возможности выдвижения в министры экономики Петериса Шмидре, кандидата с неоднозначной репутацией, бросает на партию тень подозрений.

Вышедшие из фракции KPV LV депутаты заявили, что часть депутатов фракции уже длительное время не поддерживает правительственную коалицию. Это вынуждает думать, что сейчас наконец найден повод саботировать работу правительства, а не активно в ней участвовать и способствовать ее улучшению.

В ближайшее время вышедшие из фракции депутаты сформируют независимую депутатскую группу, в которую войдет и бывший член фракции и председатель KPV LV Атис Закатистов.

Таким образом, фракция KPV LV, которая после выборов была одной из самых больших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов - это минимальное количество, допустимое для существования фракции. Теперь в состав фракции KPV LV входят Марис Можвилло, Эрик Пуценс, Иева Крапане, Ральф Немиро и Каспар Гиргенс.

Кариньш потребует отставки Витенбергса, если об этом попросит фракция KPV LV

Если парламентская фракция KPV LV четко заявит, что хочет отставки министра экономики Яниса Витенбергса, перешедшего в Национальное объединение (NA), то премьер-министр Кришьянис Кариньш потребует его отставки.

Премьер-министр подтвердил это в передаче TV3 "900 секунд", признав, что согласно коалиционному соглашению, заключенному между фракциями Сейма, у него не будет другого выбора.

Кариньш считает, что есть достаточно широкий круг людей, которые могли бы занять кресло министра экономики в случае, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса с этой должности. Премьер не ответил конкретно на вопрос, готов ли он работать с бизнесменом Петерисом Шмидре, который был назван KPV LV в числе кандидатов на должность министра экономики.

Кариньш выразил сожаление тем, что в то время, когда правительство должно принимать много важных решений, оно спорит о переделе власти, а не о работе. "К сожалению, Национальное объединение нарушило баланс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить этот баланс в коалиции, чтобы мы могли продолжать совместную работу", - сказал Кариньш.

Он подтвердил, что будет ждать ответа фракции KPV LV до конца сегодняшнего дня.