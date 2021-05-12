Во вторник прививки от Covid-19 получил 12 391 человек

Во вторник в Латвии прививки от Covid-19 получил 12 391 человек, и показатели вакцинации немного ниже, чем были на прошлой неделе, когда ежедневно прививались от 16 000 до 20 000 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).