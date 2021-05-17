ФОТО: Пресс-фото

Загрязненный от выхлопов дизельных двигателей воздух, выбоины и ямы на больших и малых дорогах от перегруженных грузовиков, а также опасные для жизни ситуации, когда участники дорожного движения пытаются обогнать большое количество фур, - с этим сталкивается каждый автомобилист в нашей стране. Однако, чтобы решить эти проблемы, не нужно изобретать велосипед.

В Западной Европе все более популярными становятся комбинированные перевозки (КП), имеющие множество преимуществ, - это перевозки грузов на полуприцепах по железной дороге или, при больших расстояниях, водным транспортом, при которых первая или последняя часть маршрута осуществляется на грузовом автомобиле.

Так в чем же преимущества KП? Одна из европейских отраслевых ассоциаций (SGKV) отмечает следующие преимущества для бизнеса: разрешено перевозить на четыре тонны больше (44 т); не нужно платить за пользование автодорогами (виньетка); нет необходимости учитывать запрет на вождение в определенное время или дни, к тому же время транспортировки точно предсказуемо. Экономическая выгода заключается в более низких удельных затратах, меньшей загруженности дорог и выбросах CO2, более высокой безопасности перевозок и экономичном использовании различных видов транспорта. Другая европейская отраслевая ассоциация (UIRR) указывает, например, более низкие затраты на рабочую силу, более высокую конкурентоспособность, экономию топлива и меньший износ техники. В случае с Латвией важным является использование железно-дорожного транспорта в эпоху сокращения объемов железнодорожных грузовых перевозок.

ФОТО: Пресс-фото

«Хорошо им», - обычно мы говорим о тех, кто пользуется какими-либо преимуществами где-то в другом месте. Однако реализованный в августе прошлого года международный пилотный проект KП показал, что такие контрейлерные перевозки возможны и в Латвии. В рамках тестовой транспортировки полуприцеп прибыл в порт Лиепая из Москвы на платформе по железнодорожной дороге благодаря LDz Logistics, и был доставлен в Травеминди в Германии на пароме Stena Line, где он был снова поставлен на железнодорожную платформу. Кроме того, использованная технология не является чем-то сверхъестественным, - это платформа с металлической корзиной, разработанная российской компанией (Первый федеральный контрейлерный оператор) и сертифицированная для работы в системе железных дорог широкой колеи (1520 мм), с помощью которой обычный портовый подъемник загружает обычный полуприцеп на эту новую железнодорожную платформу.

ФОТО: Пресс-фото

Одним из пропагандистов комбинированных перевозок в Латвии является Ассоциация логистики (LLA), которая объединяет ведущие логистические, таможенные, международные торговые компании и отдельных специалистов, а также образовательные и исследовательские организации в этих областях. LLA вместе с 14 европейскими партнерами из Германии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции, Польши и Литвы участвует в проекте Combine по развитию КП в регионе Балтийского моря, который финансируется программой ЕС "Interreg. Регион Балтийского моря". Результаты тестовой транспортировки этого проекта будут представлены Европейской комиссии и национальным министерствам. В случае с Латвией они позволят понять, что нужно изменить в нормативных актах нашей страны и в тарифах участвующих сторон (железной дороги, порта, паромных перевозчиков и т.д.), чтобы такая транспортировка стала привлекательной для грузоотправителей и получателей. Примечательно, что после успешной реализации пилотного проекта Latvijas dzelzceļš уже в этом году планирует начать предлагать контрейлерные перевозки в Латвии.

С целью продвижения KП в Латвии, LLA при поддержке участников отрасли уже призвало Министерство транспорта внести изменения в нормативные акты, чтобы разрешить на участвующих в KП перевозках полуприцепах, так же, как и в контейнерах, перевозить на четыре тонны больше груза. Грузоотправители и перевозчики также заинтересованы в том, чтобы в будущем Латвия переняла опыт Швеции, где KП можно совершать на более длинных и, как правило, более тяжелых автомобильных составах, если только нагрузка на оси не увеличена. В Европе это называется модульной системой. Это означает, что при некоторых перевозках для буксировки полуприцепов потребуется всего два грузовика вместо трех. Кроме того, опыт Швеции и Нидерландов показывает, что в результате безопасность дорожного движения не снижается. Преимущества более длинных автомобильных составов очевидны: меньший общий расход топлива и, следовательно, меньшие выбросы в атмосферу, меньшая загруженность дорожного пространства, более низкие удельные затраты, меньший износ дорог и, в некоторой степени, решение проблемы нехватки водителей.

ФОТО: Пресс-фото